Азербайджан направляет гуманитарную помощь в Иран

По поручению президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, в связи с последствиями непрекращающихся проливных дождей в Исламской Республике Иран министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) от имени правительства Азербайджана направит гуманитарную помощь в эту страну.

Об этом сообщили Report в МЧС.

Было отмечено, что в настоящее время проводится определенная подготовительная работа для отправки гуманитарной помощи, общая стоимость которой составляет 950 тысяч манатов.

Отметим, что стихийное бедствие стало причиной разрушений и человеческих жертв, был нанесен серьезный ущерб инфраструктуре.