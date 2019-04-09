Азербайджан направляет гуманитарную помощь в Иран

По поручению президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, в связи с последствиями непрекращающихся проливных дождей в Исламской Республике Иран министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) от имени правительства Азербайджана направит гуманитарную помощь в эту страну.

Об этом сообщили Report в МЧС.

Было отмечено, что в настоящее время проводится определенная подготовительная работа для отправки гуманитарной помощи, общая стоимость которой составляет 950 тысяч манатов.

Отметим, что стихийное бедствие стало причиной разрушений и человеческих жертв, был нанесен серьезный ущерб инфраструктуре.

| 2019-04-09T17:15:58+00:00 9 апреля 2019, 20:50|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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