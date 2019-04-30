Азербайджан направил ВТО новые предложения

Правительство Азербайджана направило странам-членам Всемирной торговой организации (ВТО) новые предложения — ответы на интересующие их вопросы в рамках переговоров по вступлению в эту организацию.

Об этом сказал Report заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев.

«На данном этапе переговоры со странами-членами ВТО проводятся посредством переписки. Они направляют нам свои предложения, мы отвечаем», — сказал М.Мамедгулиев.

Дата очередной встречи в Женеве с членами Всемирной организации, по его словам, еще не установлена, не смотря на то, что Азербайджану предлагается ускорить переговорный процесс.

Азербайджан приступил к переговорам со странами-членами ВТО в 2004 году.

Отметим, что Азербайджан имеет статус наблюдателя при Всемирной торговой организации с 1997 года. Рабочая группа по Азербайджану при секретариате ВТО была создана 16 июля 1997 года.