Азербайджан направил письмо протеста на имя Генсека ООН

«Армения, злоупотребив правом членства в ООН, в качестве дополнения к письму своего представителя в этой организации, адресованному Генеральному секретарю, распространила бумаги незаконного сепаратистского режима, созданного на находящихся в данный момент под оккупацией вооружённых сил Армении территориях Азербайджана».

Как сообщает Report, об этом заявила руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя вопрос СМИ о распространении ООН доклада незаконного сепаратистского режима, созданного в оккупированном Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана.

«Уместно напомнить, что Армения использует практику распространения бумаг незаконного сепаратистского режима в рамках ООН и ОБСЕ, однако это ни в коей мере не отражает позицию данных организаций.

В ответ на очередную провокацию армянской стороны в рамках ООН, Постоянным представительством нашей страны при ООН было направлено письмо протеста на имя Генерального секретаря ООН, которое на днях будет опубликовано в качестве официального документа Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН», — отметила Л.Абдуллаева.

| 2019-08-22T16:35:32+00:00 22 августа 2019, 16:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss