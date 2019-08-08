Азербайджан направил ноту протеста Болгарии

Нота протеста в связи с визитом членов болгарского парламента Валерия Симеонова и Йордана Апостолова 6 и 7 августа в оккупированный регион Азербайджана Нагорный Карабах и встречей там с «представителями» сепаратистского режима была передана посольством Азербайджана в Болгарии в ходе встречи, которая прошла в МИД этой страны.

Об этом передает в четверг Trend со ссылкой на министерство иностранных дел Азербайджана.

В министерстве отметили, что незаконный визит депутата Симеонова, известного своей проармянской позицией, является третьим по счету. В результате неразрешенного визита в 2016 году он был внесен в «список иностранных граждан, незаконно посетивших оккупированные территории».

«Что касается депутата Апостолова, как и в случае других незаконных визитов иностранных граждан на наши оккупированные территории, его визит приведет к тем же правовым последствиям», — сообщили в министерстве.

| 2019-08-08T16:53:16+00:00 8 августа 2019, 20:34|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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