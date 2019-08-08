Азербайджан направил ноту протеста Болгарии

Нота протеста в связи с визитом членов болгарского парламента Валерия Симеонова и Йордана Апостолова 6 и 7 августа в оккупированный регион Азербайджана Нагорный Карабах и встречей там с «представителями» сепаратистского режима была передана посольством Азербайджана в Болгарии в ходе встречи, которая прошла в МИД этой страны.

Об этом передает в четверг Trend со ссылкой на министерство иностранных дел Азербайджана.

В министерстве отметили, что незаконный визит депутата Симеонова, известного своей проармянской позицией, является третьим по счету. В результате неразрешенного визита в 2016 году он был внесен в «список иностранных граждан, незаконно посетивших оккупированные территории».

«Что касается депутата Апостолова, как и в случае других незаконных визитов иностранных граждан на наши оккупированные территории, его визит приведет к тем же правовым последствиям», — сообщили в министерстве.