Азербайджан начнет поставки газа в Европу в 2020 году

Коммерческие поставки азербайджанского газа по Транс-Адриатическому газопроводу (TAP) в Европу начнутся во второй половине 2020 года, заявил журналистам начальник Управления инвестиций Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Вагиф Алиев.

«Коммерческие поставки азербайджанского газа в Европу по TAP начнутся во второй половине 2020 года, однако точный месяц называть не стану. Тестовые поставки газа могут начаться раньше», — заявил Алиев.

Он также добавил, что в строительстве Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) нет никаких задержек, и 1 июля 2019 года трубопровод будет полностью готов для поставок азербайджанского газа в Европу.

ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта «Южный газовый коридор». Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения. Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Акционерами проекта TAP являются: BP (20%), SOCAR (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagas (16%) и Axpo (5%).

| 2019-04-20T12:40:23+00:00 20 апреля 2019, 15:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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