Азербайджан начал производство алюминиевых пресс-форм

ООО «Азералюминий» в целях сокращения зависимости алюминиевой промышленности страны от импорта начало собственное производство алюминиевых пресс-форм.

Об этом сообщили в «Азербайджанской промышленной корпорации».

«Металлографическая структура и механические свойства этого продукта соответствуют современным стандартам. Изготовленные пресс-формы уже установлены на конвейерах и готовы к эксплуатации. «Азералюминий» продолжит работу по организации внутреннего производства деталей для импортируемого технического оборудования», — говорится в сообщении.(report)

| 2019-09-23T14:31:03+00:00 23 сентября 2019, 17:26|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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