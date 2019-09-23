Азербайджан начал производство алюминиевых пресс-форм

ООО «Азералюминий» в целях сокращения зависимости алюминиевой промышленности страны от импорта начало собственное производство алюминиевых пресс-форм.

Об этом сообщили в «Азербайджанской промышленной корпорации».

«Металлографическая структура и механические свойства этого продукта соответствуют современным стандартам. Изготовленные пресс-формы уже установлены на конвейерах и готовы к эксплуатации. «Азералюминий» продолжит работу по организации внутреннего производства деталей для импортируемого технического оборудования», — говорится в сообщении.(report)