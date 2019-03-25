Азербайджан на ITB Berlin 2019: послесловие по итогам крупнейшего форума в сфере туризма

Недавно в столице Германии завершилась ежегодная международная выставка туризма ITB Berlin 2019.

Выставка, являющаяся в наши дни ведущим мероприятием и главным форумом в сфере туризма, впервые прошла в 1966 году. Сегодня она входит в тройку крупнейших туристических выставок в мире.

В 52-м выпуске этого масштабного события участвовали более 1800 стран со всех 6 континентов — всего около 10 000 участников, 160 000 посетителей, с общим торговым оборотом в 7 миллиардов евро.

Есть на ИТБ традиция — каждый год ее наряду с хозяйкой выставки, то есть, Германией, проводит партнерская страна, активно отвечающая за церемонии открытия, имеющая расширенный павильон в свой год проведения выставки и участвующей на сопутсвующих мероприятиях ИТБ — конгрессах, конференциях, вечерах на особых ролях. Это прекрасный шанс продемонстрировать уровень организации, гостеприимство и туристический потенциал на глобальной арене.

В этом году таким партнером стала Малайзия, справившаяся с данной ролью на высоком уровне.

Еще на церемонии открытия, страна продемонстрировала очень разнообразную культурную программу, из которой стало сразу понятно, почему она носит подобное название — страна действительно является малой Азией — совмещает элементы нарядов, танцев, кухни и в целом культуры целого ряда азиатских стран: Индии, Китая, Японии, Таиланда, Индонезии и других!

Политики и кулинары Малайзии подкрепили культурную программу информационными речами и прекрасным фуршетом в конце мероприятия.

Выставка поделена на две части — первые три дня она открыта только для профессионалов, торговых посетителей и СМИ, а последние два — для широкой общественности.

Наша страна также традиционно была представлена на ИТБ 2019.

Азербайджан был представлен 20 компаниями. Это — туристические агентства, отели, а также транспортные и авиакомпании. Павильон организовал Azerbaijan Tourism Board с нашим новым мотто из одноименной кампании: Take Аnother Look («Взгляни по-другому»).

Кампания Take Аnother Look взяла старт в конце 2018 года с целью удвоения туристического потока в страну к 2023 году.

Павильон Азербайджана пользовался повышенным спросом со стороны посетителей. Здесь можно было получить обширную информацию, завязать деловую или ознакомительную беседу, а также полакомиться нашими лакомствами — ляб-ляби и рахат-лукомом.

От себя добавлю, что ориентируясь на опыт других стран, а также наш собственный опыт прошлых лет, хотелось бы видеть на нашем стенде более оживленную атмосферу, больше национальных декораций, атрибуты предстоящего национального праздника Новруз, а также культурную программу, например музыкальные и танцевальные номера в общественные дни выставки, как это было в прошлые годы.

Фариз Гасымлы, Берлин, специально для #