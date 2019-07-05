Азербайджан на 78-м месте

Азербайджан занял 78-е место опередив Армению, занявшую 84-е место в Индексе паспортов за 2019 год швейцарской консалтинговой компании Henley & Partners. Граждане Азербайджана могут посещать без виз 66 государств в то время как гражданам Армении открыты 60 стран. Опережает все страны Южного Кавказа Грузия, которая заняла 52-ю позицию, ее граждане могут посещать без виз 113 стран.

Лидерами рейтинга стали Япония и Сингапур. Граждане этих стран могут посещать без виз 189 иностранных государств.

За ними следуют Финляндия, Германия и Южная Корея. Жители этих стран беспрепятственно могут въехать на территорию 187 государств. На третьем месте Дания, Италия и Люксембург — 186 стран. Замыкают рейтинг Сирия, Ирак и Афганистан 29, 27 и 25 стран соответственно.

Всего в рейтинге 109 государств.