Азербайджан может начать производство вагонов метро

В будущем в Азербайджане возможно производство вагонов метро.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал пресс-секретарь ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов.

По словам Мамедова, в депо Бакмиль осуществляется ремонт и наладка вагонов.

«Когда мы начинали наши проекты, главной целью было добиться развития индустрии производства вагонов. Наши кадры фактически могут подключиться к процессу производства нового вагона. Сейчас мы отремонтировали 3 поезда или 15 вагонов. Единственное, что мы не можем – устанавливать в вагонах кондиционеры. По словам производителей, установка кондиционеров в старых вагонах фактически эквивалентна производству новых вагонов», — сказал Мамедов.

Следует отметить, что организация планирует запустить учебный центр в этом году.