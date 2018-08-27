Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Турция создают центр кочевой цивилизации

Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Турция создают центр кочевой цивилизации.

Как сообщает Report со ссылкой на казахские СМИ, об этом говорится в постановлении правительства Казахстана.

Местонахождением центра является город Бишкек (Кыргызстан).

«Целями центра являются создание сферы взаимного доверия и сотрудничества между тюркоязычными народами и другими государствами путём развития спорта, организовывая спортивные мероприятия и популяризируя наследие каждого народа и государства с традициями кочевой культуры, и углубление интеграции посредством спорта.

Главой Центра является президент, который назначается Советом глав государств Тюркского совета по представлению Совета министров иностранных дел Тюркского совета, избираемый сроком на 4 года из числа граждан сторон на основе ротации в соответствии с английским алфавитом.

Первый президент назначается из числа граждан Кыргызской Республики. Между тем рабочими языками Центра являются государственные языки сторон, а также английский язык», резюмируется в соглашении.

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