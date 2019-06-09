Азербайджан идет наравне с Беларусью, Сан-Марино и другими

В отборочном этапе ЕВРО-2020 завершились матчи очередного тура. 21 матч завершился победой одной из команд, а в четырех встречах были зафиксированы ничьи.

После третьего тура максимальное количество очков (по 9) набрали сборные Северной Ирландии, Испании, Польши, Турции, Бельгии и Италии.

Сборная Азербайджана вместе с командами Беларуси, Гибралтара, Фарер, Латвии, Андорры, Сан-Марино и Лихтенштейна пока не набрали ни одного очка. По разнице мячей «милли» занимает 48-е место.

Следующие матчи 10-11 июня.