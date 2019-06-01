Азербайджан идет на сближение с главным союзником Вашингтона в Европе

В Баку с официальным визитом находился президент Польши Анджей Дуда. По окончанию официальной церемонии состоялась встреча один на один президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Польши.

На встрече было отмечено успешное развитие отношений между двумя странами в различных сферах, подчеркнуты хорошие возможности для дальнейшего расширения связей. Отмечалось, что официальный визит в Азербайджан президента Польши Анджея Дуды внесет вклад в расширение двусторонних отношений. Во время беседы состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Итак начнем с места, занимаемом Польшей в ЕС и Восточной Европе в целом. На сегодня это страна с быстрорастущей стабильной экономикой. По сути, Польша и Венгрия развиваются быстрее всех остальных стран не только в Восточной Европе, но и целом по всему ЕС.

Другой вопрос — политический. Эта страна является главным союзником США в регионе, причем не только против России и для расширения влияния Запада на постсоветском пространстве. Известно, что Варшава является самым рьяным сторонником вхождения бывших советских республик в орбиту Запада.

Польша является негласным лидером восточноевропейских стран, на которые сделана военно-политическая ставка США. Вашингтон активно продвигает свои интересы через Польшу в том числе, против позиций Германии и Франции в тех или иных вопросах.

Например, Польша одна из тех стран, которая выступает против европейской армии, и за то, чтобы НАТО охраняло границы ЕС против России. Но какое дело Азербайджану до внутриевропейских разборок? У нас с Польшей своя повестка дня.

Будем откровенны, экономические отношения между двумя странами не отражают потенциал обеих стран. Товарооборот между Азербайджаном и Польшей в 2014 году составил 171 млн. долларов, в 2015 году министр экономики Польши Януш Пехоциньски говорил о возможности увеличения товарооборота до 1 млрд. долларов. Азербайджан в основном торгует с южными странами ЕС и в основном энергоресурсами. Польша же получает эти энергоресурсы у России. А потому говорить о крепких экономических связях между странами не приходится. Разве что, о политических.

За период 2004-2009 гг. президент Ильхам Алиев совершал визиты в Польшу 5 раз, и 3 раза глава польского государства Лех Качиньский посещал столицу Азербайджана.

B июле 2009 года в ходе визита Качиньского в Баку, стороны подписали «Устав Консультативного комитета президентов Азербайджана и Польши», «Протокол намерений между ГНКАР и АО «Grupа Lotos»», а также «График сотрудничества на 2009-2010 гг. между Совбезом Азербайджана и Бюро национальной безопасности Польши».

На этот раз стороны подписали соглашения о сотрудничестве в области фитосанитарии, в сфере сельского хозяйства и об обмене секретной информацией. Другими словами, сближаясь с Польшей, Азербайджан идет на более тесное сотрудничество с главным союзником Вашингтона в Европе. Потому в условиях сложной геополитической ситуации в регионе Ближнего Востока, а именно ситуации вокруг Ирана, для Польши, как стране, взявшей на себя миссию вывести постсоветские страны из под влияния России, важно, какую позицию занимает Баку в текущем положении, именно поэтому и нужно соглашение о секретной информации.