Азербайджан и ЮНЕСКО подписали соглашение

Между правительством Азербайджана и ЮНЕСКО заключено соглашение в связи с организацией с 30 июня по 10 июля в Баку 43-й сессии Комитета всемирного наследия.

Как сообщили Report в министерстве, со стороны правительства Азербайджана документ подписал министр культуры Абульфас Гараев, со стороны ЮНЕСКО — заместитель гендиректора Эрнесто Оттоне Рамирес.

В документе отразились обязательства как Азербайджана, так и ЮНЕСКО в связи с организацией мероприятия. Кроме того, в соглашении указаны вопросы, связанные с организацией Форума молодых профессионалов и Форума менеджеров памятников, которые пройдут до сессии.