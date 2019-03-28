Азербайджан и ЮНЕСКО подписали соглашение

Между правительством Азербайджана и ЮНЕСКО заключено соглашение в связи с организацией с 30 июня по 10 июля в Баку 43-й сессии Комитета всемирного наследия.

Как сообщили Report в министерстве, со стороны правительства Азербайджана документ подписал министр культуры Абульфас Гараев, со стороны ЮНЕСКО — заместитель гендиректора Эрнесто Оттоне Рамирес.

В документе отразились обязательства как Азербайджана, так и ЮНЕСКО в связи с организацией мероприятия. Кроме того, в соглашении указаны вопросы, связанные с организацией Форума молодых профессионалов и Форума менеджеров памятников, которые пройдут до сессии.

| 2019-03-28T17:07:51+00:00 28 марта 2019, 21:23|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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