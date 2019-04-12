Азербайджан и Великобритания надежные партнеры

Азербайджан — надежный партнер Великобритании на Кавказе и в Каспийском регионе.

Как сообщает в пятницу Trend , об этом сказал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Рамиз Гасанов на церемонии презентации книги «100-летие сотрудничества Азербайджана и Великобритании».

По словам Гасанова, эта книга – окно для изучения связей между Азербайджаном и Великобританией, и факторов, обуславливающих их.

Гасанов подчеркнул, что главной сферой сотрудничества двух стран считается энергетический сектор: «Вместе с тем наши связи в процессе диверсификации. В Азербайджане работает около 500 компаний с британским капиталом, и большинство из них относится к ненефтяному сектору».