Азербайджан и Великобритания надежные партнеры

Азербайджан — надежный партнер Великобритании на Кавказе и в Каспийском регионе.

Как сообщает в пятницу Trend , об этом сказал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Рамиз Гасанов на церемонии презентации книги «100-летие сотрудничества Азербайджана и Великобритании».

По словам Гасанова, эта книга – окно для изучения связей между Азербайджаном и Великобританией, и факторов, обуславливающих их.

Гасанов подчеркнул, что главной сферой сотрудничества двух стран считается энергетический сектор: «Вместе с тем наши связи в процессе диверсификации. В Азербайджане работает около 500 компаний с британским капиталом, и большинство из них относится к ненефтяному сектору».

| 2019-04-12T22:01:46+00:00 12 апреля 2019, 22:29|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss