Азербайджан и Украина обсудили укрепление сотрудничества

В Киеве состоялась встреча вице-премьера Азербайджана Али Ахмедова с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком.

Как сообщает Report, об этом премьер Украины А. Гончарук написал на своей странице в Twitter.

«Провели двустороннюю встречу с делегацией Азербайджана. Нашей общей целью для усиления экономического сотрудничества в рамках ГУАМ является практическая реализация зоны свободной торговли для государств-членов», — заявил А. Гончарук.

Напомним, Али Ахмедов возглавляет азербайджанскую делегацию на саммите глав правительств стран ГУАМ, который прошел сегодня в Киеве.

| 2019-12-12T16:56:20+00:00 12 декабря 2019, 17:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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