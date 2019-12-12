Азербайджан и Украина обсудили укрепление сотрудничества

В Киеве состоялась встреча вице-премьера Азербайджана Али Ахмедова с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком.

Как сообщает Report, об этом премьер Украины А. Гончарук написал на своей странице в Twitter.

«Провели двустороннюю встречу с делегацией Азербайджана. Нашей общей целью для усиления экономического сотрудничества в рамках ГУАМ является практическая реализация зоны свободной торговли для государств-членов», — заявил А. Гончарук.

Напомним, Али Ахмедов возглавляет азербайджанскую делегацию на саммите глав правительств стран ГУАМ, который прошел сегодня в Киеве.