Азербайджан и Турцию соединит прямой воздушный коридор

Между Турцией и Азербайджаном открывается прямой воздушный коридор. Об этом в Twitter написал начальник Главного управления государственных аэропортов Турции (DHMI) Хусейн Кескин, сообщает Агентство Анадолу.

Между Турцией и Нахчыванской Автономной Республикой (НАР) 15 августа откроется прямой воздушный коридор, который даст возможность выполнять прямые рейсы между аэропортами двух стран, написал Кескин.

Глава управления отметил, что соответствующая договоренность достигнута в результате длительных переговоров между DHMİ и Международной организацией гражданской авиации (ICAO).

Рейсы, которые ранее выполнялись через воздушное пространство Ирана, с 15 августа будут осуществляться посредством прямого воздушного коридора, написал Кескин.

| 2019-08-10T17:31:12+00:00 10 августа 2019, 18:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss