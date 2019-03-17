Азербайджан и Саудовская Аравия подписали меморандум об энергетическом сотрудничестве

В рамках 27-го заседания совместной технической комиссии мониторингового комитета ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, в Баку был подписан меморандум о сотрудничестве между министерством энергетики Азербайджана и саудовской компанией ACWA POWER.

Как передает Report, документ был подписан заместителем министра энергетики Азербайджана Самиром Велиевым и директором ACWA POWER Айядом Аль Амри.

Меморандум о взаимопонимании определяет основные принципы сотрудничества в области использования возобновляемых источников энергии в Азербайджане, в частности оценку потенциала для инвестирования в эту сферу, и создание условий для этого.

Как отметил на церемонии подписания замминистра энергетики Самир Велиев, Министерство энергетикиАзербайджана сотрудничает с международными компаниями в целях обеспечения эффективного использования богатых возобновляемых источников энергии в Азербайджане, усиления энергетической безопасности и производства экологически чистой энергии. «В настоящее время разрабатывается законодательная база для развития сектора возобновляемых источников энергии, прорабатываются механизмы по привлечению инвесторов. Сотрудничество с ACWA POWER будет способствовать эффективной организации деятельности в этой области, изучению и применению лучших практик по снижению затрат на производство возобновляемой энергии, а также будущей реализации проектов», — сказал заместитель министра.