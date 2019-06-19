Азербайджан и Россия создают совместную международную лабораторию

Азербайджан и Россия создают совместную международную лабораторию.

В связи с этим между Институтом зоологии НАНА и Институтом экологии растений и животных Российской академии наук заключен контракт.

В новосозданной лаборатории предусматривается проведение специалистами Урала и Азербайджана совместного сравнительного анализа, изучение генетических изменений среды обитания водных и сухопутных животных, определение их статуса и пр.

Кроме того, предусматривается проведение исследований по изучению популяции и истории экологии животных.