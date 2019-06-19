Азербайджан и Россия создают совместную международную лабораторию

Азербайджан и Россия создают совместную международную лабораторию.

В связи с этим между Институтом зоологии НАНА и Институтом экологии растений и животных Российской академии наук заключен контракт.

В новосозданной лаборатории предусматривается проведение специалистами Урала и Азербайджана совместного сравнительного анализа, изучение генетических изменений среды обитания водных и сухопутных животных, определение их статуса и пр.

Кроме того, предусматривается проведение исследований по изучению популяции и истории экологии животных.

| 2019-06-19T14:58:36+00:00 19 июня 2019, 17:25|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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