Азербайджан и Колумбия проведут межмидовские консультации

С целью обсуждения вопросов расширения экономических отношений между Азербайджаном и Колумбией в ближайшее время ожидается визит в Баку вице-министра иностранных дел Колумбии Луса Стеллы Хары. Об этом сказал Report временный поверенный в делах посольства Азербайджана в Колумбии Гамид Зейналов.

«В рамках межмидовских консультаций будут обсуждаться вопросы проведения азербайджано-колумбийского бизнес-форума, наращивания экспортно-импортных операций, увеличения туристического потока и т.д. В будущем также возможно создание между двумя странами торговой палаты, но для этого необходимо привлечь деловых людей, связанных с Колумбией», — сказал Г. Зейналов, выразив уверенность в том, что бизнес-форум поможет наладить контакты между деловыми людьми двух стран.

В настоящее время экономические связи между странами недостаточно развиты, что проявляется и в отсутствии заявок от азербайджанских компаний на участие в бизнес-форуме, который будет проведен в Колумбии 3-5 апреля с участием деловых людей из всех стран.

Тогда как, по его словам, Колумбия может поставлять в Азербайджан кофе, фрукты, мясо, цветы, золото, изумруды, кожаные изделия, а Азербайджан может экспортировать чай, винную продукцию, сухофрукты, шелковые изделия, текстиль, ковры.

«При этом Азербайджан может выступить в качестве хаба. Колумбия заинтересована в поставках в Азербайджан своей продукции, и далее через свободную экономическую зону Алят в Баку — в Центральную Азию и Иран. Азербайджан в свою очередь может через Колумбию выйти на рынки стран Южной Америки», — сказал Г.Зейналов.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот между странами по итогами 2018 года составил 734миллиона долларов, что на 65,6% превышает аналогичный показатель позапрошлого года. За два месяца 2019 года товарооборот составил всего 134,5 тысячи долларов, что полностью приходится на долю импорта (report.az).