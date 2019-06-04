Азербайджан и Италия будут осуществлять совместные оборонные проекты

Заместитель министра оборонной промышленности Азербайджана Яхья Мусаев 4 июня принял делегацию во главе с гендиректором одной из самых ведущих компаний оборонной промышленности Италии «Leonardo» Лоренцо Мариани.

Как сообщили Report в министерстве, Я.Мусаев выразил удовлетворение высоким уровнем двусторонних отношений между Азербайджаном и Италией.

На встрече были проведены переговоры по реализации совместных проектов между министерством оборонной промышленности и компанией “Leonardo” в военно-технической сфере. Был произведен широкий обмен мнениями о совместном осуществлении проектов в связи с производством реактивных учебно-тренировочных самолетов, являющихся продукцией компании “Leonardo”, и оказании им техобслуживания. Было достигнуто соглашение о продолжении переговоров в данной сфере между экспертами обеих сторон.

Руководитель делегации Лоренцо Мариани выразил благодарность за радушный прием. Он отметил, что компания “Leonardo” намерена продолжать сотрудничество в рамках итальяно-азербайджанских связей и внести свой вклад в данном направлении.

После встречи делегация посетила научно-производственное предприятие Миноборонпром «Иглим».

Отметим, что компания “Leonardo” занимается созданием и производством различного ассортимента продукции в сфере обороны и безопасности.