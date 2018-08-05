Азербайджан и Иран призывают к полному осуществлению совместных соглашений

Руководители консульских отделов министерств иностранных дел Азербайджана и Ирана провели встречу в Тегеране, в ходе которой обе стороны подчеркнули важность полного осуществления всех соглашений, подписанных между двумя странами.

Первый раунд встречи по консульским вопросам между Азербайджаном и Ираном состоялся в субботу в Тегеране, сообщает в воскресенье информационное агентство Mehr.

В ходе встречи были обсуждены пути устранения требований к визе для туристов двух стран, судебного взаимодействия, экстрадиции заключенных и совместной борьбы с оборотом наркотиков и организованными преступлениями.

Они приветствовали все усилия, предпринятые обеими сторонами до сих пор в вышеупомянутых областях, и настоятельно призвали к необходимости полного осуществления двусторонних соглашений, подписанных на высоком уровне (trend.az)

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