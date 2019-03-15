Азербайджан и Иран могут построить мост над рекой Астарачай

Азербайджан и Иран обсуждают соглашение о строительстве автомобильного моста и пешеходного перехода над рекой Астарачай.

Об этом на 13-м заседании Госкомиссии по экономическим, торговым и гуманитарным связям между Азербайджаном и Ираном, проведенном сегодня в Баку, сказал министр экономики Шахин Мустафаев, сообщает в пятницу Trend.

Министр также затронул вопрос о соединении электроэнергетических систем Иран-Азербайджан-Россия и Иран-Азербайджан-Грузия: «Думаю, что Азербайджан, Иран и Турция могут осуществить соответствующие меры для создания энергетического коридора и расширить трехстороннее энергетическое сотрудничество».