Азербайджан и Индия будут искать пути расширения экспорта и инвестиций

В Баку в рамках предстоящего бизнес-форума Азербайджан-Индия будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе возможности расширения экспорта и инвестиций, сообщили Trend в Азербайджанском Фонде поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).

По информации источника, ожидается участие в бизнес-форума представителей различных компаний действующих в Индии в сфере бизнеса и инвестиций, а также азербайджанских предпринимателей.

«Организаторами форума выступает Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) при поддержке министерства экономики Азербайджана. Бизнес-форум пройдет 1 июля текущего года», — сказали в Фонде.

| 2019-06-29T14:34:36+00:00 29 июня 2019, 16:22|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss