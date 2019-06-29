Азербайджан и Индия будут искать пути расширения экспорта и инвестиций

В Баку в рамках предстоящего бизнес-форума Азербайджан-Индия будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе возможности расширения экспорта и инвестиций, сообщили Trend в Азербайджанском Фонде поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).

По информации источника, ожидается участие в бизнес-форума представителей различных компаний действующих в Индии в сфере бизнеса и инвестиций, а также азербайджанских предпринимателей.

«Организаторами форума выступает Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) при поддержке министерства экономики Азербайджана. Бизнес-форум пройдет 1 июля текущего года», — сказали в Фонде.