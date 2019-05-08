Азербайджан и IFC подписали ряд документов

В Баку состоялась церемония подписания соглашения «Проект инвестиционной среды и конкурентоспособности агробизнеса Азербайджана».

Как сообщает Report, документ подписан рядом правительственных учреждений и Международной финансовой корпорацией (IFC).

Подписи под документом поставили вице-премьер Азербайджана Ягуб Эйюбов и региональный директор IFC Ян Ван Билсен.

Меморандум между министерством экономики и IFC подписали министр экономики Шахин Мустафаев и Ян Ван Билсен.

Меморандум о сотрудничестве между министерством сельского хозяйства и IFC подписали министр Инам Керимов и региональный директор IFC.

Меморандум о сотрудничестве между министерством труда и социальной защиты подписали министр Сахиль Бабаев и региональный директор IFC Ян Ван Билсен.

Меморандум о взаимопонимании между корпорацией и Агентством продовольственной безопасности (AQTA) подписал глава AQTA Гошгар Тахмазов и региональный директор IFC.

Еще один документ был подписан с Центром анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК). С азербайджанской стороны свою подпись поставил директор ЦАЭРК Вусал Гасымлы, со стороны IFC — Ян Ван Билсен.

| 2019-05-08T14:04:19+00:00 8 мая 2019, 17:52|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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