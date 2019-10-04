Азербайджан и Грузия будут сотрудничать в сфере туризма

Азербайджан и Грузия будут работать в сфере туризма в условиях сотрудничества, а не конкуренции, сообщает Trend со ссылкой на Государственное агентство по туризму Азербайджана.

Об этом заявили председатель Государственного агентства по туризму Азербайджана Фуад Нагиев и глава Национальной администрации по туризму Грузии Мариам Квривишвили на встрече в Тбилиси 4 октября.

В ходе встречи была достигнута предварительная договоренность о сотрудничестве двух стран в сфере туризма, организации совместных туров, а также демонстрации совместных стендов на выставках.

Также было отмечено, что сотрудничество сторон привет к развитию сферы туризма в регионе.

Отметим, что сегодня в Тбилиси состоится открытие гостевого центра Азербайджанского бюро туризма Azerbaijan Travel.

| 2019-10-04T18:55:28+00:00 4 октября 2019, 22:04|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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