Азербайджан и Франция обсудили перспективы сотрудничества в сфере ИКТ

Азербайджан и Франция обсудили перспективы сотрудничества в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), сообщает Trend со ссылкой на министерство транспорта, связи и высоких технологий.

Министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде встретился с новоназначенным послом Франции стране Закари Гроссом.

На встрече, прошедшей в министерстве, состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах сотрудничества двух стран в сферах транспорта, телекоммуникаций, инноваций, информационных и высоких технологий.

Стороны также обсудили вопрос организации французского национального павильона, где будут представлены продукция и решения французских технологических компаний, на 25-й юбилейной международной выставке «Телекоммуникации, инновации и высокие технологии» – Bakutel-2019.

| 2019-10-03T10:15:44+00:00 3 октября 2019, 12:25|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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