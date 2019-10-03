Азербайджан и Франция обсудили перспективы сотрудничества в сфере ИКТ

Азербайджан и Франция обсудили перспективы сотрудничества в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), сообщает Trend со ссылкой на министерство транспорта, связи и высоких технологий.

Министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде встретился с новоназначенным послом Франции стране Закари Гроссом.

На встрече, прошедшей в министерстве, состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах сотрудничества двух стран в сферах транспорта, телекоммуникаций, инноваций, информационных и высоких технологий.

Стороны также обсудили вопрос организации французского национального павильона, где будут представлены продукция и решения французских технологических компаний, на 25-й юбилейной международной выставке «Телекоммуникации, инновации и высокие технологии» – Bakutel-2019.