Азербайджан и Франция будут совместно производить бронетехнику

В Париже стартовала выставка Paris Air Show-2019, проводимая под эгидой Французской ассоциации авиационно-космической промышленности.

Как сообщили в министерстве оборонной промышленности, на выставке, считающейся одной из самых авторитетных в сфере военной авиации, принимает участие и Азербайджан.

На полях выставки советник министра оборонной промышленности Фаррух Везиров провел встречи с главами французских компаний Nexter, Thales, CS Communication, Lacroix и турецкой компании TAİ. На встречах были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в военно-технической сфере.

На встрече с руководством компании Nexter были обсуждены совместные проекты, в том числе производство колесной бронетехники на имеющихся производственных участках предприятий Миноборонпрома. В июле запланирован визит представителей французской компании в Азербайджан, в ходе которого будут продолжены переговоры о продолжении сотрудничества.

Также были проведены переговоры с главами компаний Thales (Франция) и Leonardo (Италия). Была достигнута договоренность с крупнейшей европейской транснациональной компанией Airbus. На встречах Фарруха Везирова сопровождал военный атташе Франции в Азербайджане полковник-лейтенант Дэнни Пит.

Отметим, что выставка Paris Air Show-2019 продолжится до 23 июня.(report)