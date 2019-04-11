Азербайджан и ЕС на пороге нового соглашения о сотрудничестве

От настороженности к равноправному стратегическому партнерству

Азербайджан и Евросоюз на пороге подписания соглашения о всеобъемлющем партнерстве, которое откроет новую страницу во взаимоотношениях нашей страны с Европой.

Работа над документом близится к завершению. На днях глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров сообщил о согласовании порядка 90 процентов вопросов.

А Верховный представитель ЕС по внешним связям и безопасности Федерика Могерини в унисон своему азербайджанскому коллеге заявила, что Брюссель и Баку находятся на «заключительной, решающей фазе» переговоров по «новому амбициозному двустороннему соглашению».

И выразив надежду, что стороны очень скоро заключат новое торговое и политическое соглашение сопроводило свою надежду мусульманским пожеланием «Иншаллах».

Мамедъяров и Могерини вот так оптимистично оценили итоги заседания Комитета сотрудничества ЕС-Азербайджан 4 апреля в Брюсселе. Конечно, пока проект окончательно не готов, его параметры не раскрываются. Однако уже известно, что соглашение охватит практически все возможные области сотрудничества – сферы политики, безопасности, права, экономики, торговли, энергетики, транспорта, культуры, образов, контактов между людьми и др.

Летом прошлого года стороны уже парафировали документ под названием «Приоритеты партнерства». Они определили четыре основных направления сотрудничества. Это укрепление институтов и хорошее управление, которое включает борьбу с коррупцией, реформу госуправления и создание потенциала для борьбы с преступностью и терроризмом. Вторым приоритетом обозначено экономическое развитие и рыночные возможности, предусматривающие меры по устойчивой диверсификации экономики, поддержке членства во Всемирной торговой организации (BТО) и улучшению деловой и инвестиционной среды. Третьим ключевым направлением сотрудничества названы энергоэффективность, окружающая среда и климат, что включает в себя поддержку способности Азербайджана функционировать как торговый, логистический и транспортный узел с учетом реализации Южного газового коридора. В число основных приоритетов вошла также тема мобильности и контактов между людьми, охватывающая вопросы поддержки образования и человеческого капитала, предоставления больше возможностей для граждан ЕС и Азербайджана встречаться и делиться опытом. Таким образом, речь идет о масштабном, фактически стратегическом партнерстве, пронизывающим все сферы жизни.

Путь к новому формату сотрудничества был не легок. Еще несколько лет назад отношения между Баку и Брюсселем были мягко говоря прохладными, если не сказать напряженными. Причина тому приверженность некоторых европейских политиков и чиновников к менторскому тону в общении со странами «Восточного партнерства», навязывании всем странам региона одних и тех же рецептов моделей развития, без учета специфических особенностей государств. Однако в отличие от других стран «Восточного партнерства», нуждающихся в финансовых влияниях из ЕС, Азербайджан будучи самодостаточным государством смог позволить себе не подчиняться диктату. Негативно на отношения Азербайджана и ЕС влияло и то, что в отличие от конфликтов в Грузии и Молдове, в случае с Карабахской проблемой Европейская дипломатия не выражала однозначной поддержки территориальной целостности Азербайджана. С другой стороны, недоброжелатели Азербайджана, чтобы дискредитировать страну использовали уголовные дела в отношении отдельных активистов, журналистов, блогеров.

Однако в последние 2-3 года ЕС внес коррективы в свою политику. Это во многом было связано с событиями в Украине. Стремление любой ценой вовлечь. Украину в орбиту Запада игнорируя геополитические реалии постсоветского пространства привело к аннексии Россией Крыма, войне на Донбассе, резкого ухудшения связей ЕС с Москвой и фактически возвращении отношений Запада и РФ к атмосфере времен «холодной войны».

После этого в ЕС пересмотрели концепцию соседства и решили отказаться от форсированного «расширения». Была избрана тактика определения степени партнерства на том уровне, к которому готовы сами партнеры. Изменились подходы и к Азербайджану. В отношениях с Баку внимание было сфокусировано на вопросах энергобезопасности, развитии транспортных коридоров, торгово-экономических отношений и культурно-гуманитарных связей.

При этом немаловажную роль сыграла и гибкость политики официального Баку.

Несмотря на определенные недовольства, Азербайджан всегда оставлял открытыми двери для диалога. Более того, несмотря на все финансовые трудности, политические подводные камни Азербайджан успешно реализовал проект Южного газового коридора, открывшего для Европы альтернативный источник энергоснабжения. В итоге, ЕС учел принципиальные ожидания Баку об уважении территориальной целостности Азербайджана.

Более того, в Брюсселе на высоком уровне дали резкую отповедь попыткам нового руководства Армении изменить формат переговоров по Карабахскому урегулированию с целью вовлечения в этот процесс сепаратистского режима, созданного на оккупированных территориях.

Устами Могерини и Комиссара по расширению Йоханесса Хана армянскому руководству было заявлено о недопустимости одностороннего изменения формата переговоров.

Баку со своей стороны в последние годы стал активнее проводить политику модернизации, диверсификации экономики. А с начала этого года проводятся кардинальные меры по реформированию судебно-правовой системы, либерализации общественно-политической жизни, освобождены десятки лиц признанных правозащитниками как политзаключенные. Все это конечно же приветствуется в ЕС. Поэтому никаких препятствий для заключения нового соглашения нет.

С другой стороны, обновления и совершенствования договорно-правовой базы сотрудничества требуют объективные интересы сторон. Для ЕС Азербайджан не только важный источник диверсификации энергоресурсов, но и страна занимающая выгодное расположение в стратегически важном регионе — на стыке Европы и Азии.

Азербайджан окно в Центральную Азию

Наша страна ключевое звено транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия и много сделала для его функционирования. Здесь пересекаются транспортные маршруты с востока на запад с юга на север. Азербайджан также успешная модель страны с мусульманским населением со светской организацией государства и мультикультуральными традициями.

Для Азербайджана же, ЕС это стабильный и надежный рынок для сбыта энергоресурсов. С другой стороны, ЕС это источник инвестиций, передовых технологий, качественного образования. ЕС — это и весомый голос на международной арене в обсуждениях по карабахскому вопросу.

Кроме того, ЕС важный источник технической помощи. Да, Азербайджан в финансовом отношении не зависит от внешних сторон. Однако нам интересен опыт и передовые технологии. Кстати, среди стран «Восточного партнерства» мы одни из самых восприимчивых к новизне и модернизации.

Об этом свидетельствует большое количество твининг-проектов реализованных ЕС в Азербайджане. Их число составило 43. Это самый большой показатель по числу совместных проектов после Украины. Они позволили повысить потенциал и качество работы многих государственных ведомств Азербайджана. При этом Азербайджан и сам создал инновационную систему в области государственный услуг в виде «Асан-хидмет». Многие страны ЕС из числа бывшего восточного блока уже интересовались опытом «Асан-хидмет» и выразили желание использовать его.

Однако у сторон есть и ожидания друг от друга еще большего.

В ЕС рассчитывают к примеру на подписание в скором времени авиационного соглашения, которое взаимно предоставит компаниям сторон «открытое небо». То есть, документ будет обязывать стороны обеспечить свободный доступ для полетов друг к другу. Конкуренция позволит снизить цены на авиарейсы. Пока, к сожалению, из-за бюрократических проволочек с азербайджанской стороны подписание документа задерживается. Лоббисты Azal опасаются, что конкуренция может негативно повлиять на финансовое положение национального авиаперевозчика. Но в то же время, при креативном менеджменте Azal также мог бы открыть себе новые направления в Европе. С другой стороны, принцип «открытого неба» мог бы стимулировать для европейских компаний, и в частности лоукостеров полеты в аэропорты регионов Азербайджана и загрузить их.

В Азербайджане также есть ожидания от ЕС дальнейшего упрощения визового режима.

Правда, ЕС уже упростил визовый режим, снизил пошлину с 65 до 35 евро, освободил от пошлины поездки в научных, образовательных целях. Однако снижение цен на пошлины нивелировано введением сборов компаниями, которым консульства многих стран ЕС отдали функции по сбору документов для выдачи виз.

Впрочем, указанные вопросы вполне решаемы при наличии доброй воли сторон, а оно есть.

В Азербайджанском обществе также есть консенсус относительно подписания нового соглашения о партнерстве с ЕС.

Правда, в оппозиционном лагере считают, что ЕС должен увязать заключение нового договора с решением ряда вопросов в Азербайджане, касающихся правозащитной темы, упрощения условий для деятельности НПО и т.п. В стане оппозиции сейчас ведутся острые дискуссии по данному вопросу, причиной чему стал призыв представителей партии «Республиканская альтернатива» в Брюсселе о готовности условий для подписания соглашения. Такая позиция вызвала обструкцию со стороны традиционной оппозиции в лице партии Народного фронта Азербайджана, Национального совета демократических сил и ряда других организаций.

Конечно, в демократическом обществе должны выслушиваться все мнения и проводиться цивильная полемика, без обвинений носителей альтернативных взглядов в «сговоре с властью», «предательстве».

Думается, что при всех недостатках с обеспечением демократических свобод лучше конечно, если соглашение с ЕС будет подписано. Если, договора не будет, значит не будет обязательств и стимула у правительства решать волнующие критиков власти проблемы. А когда есть правовые рамки и обязательства, механизмы диалога и мониторингов, то процесс в любом случае будет идти.

Скорее всего, подписание соглашение с ЕС может еще более ускорить процесс масштабных реформ в Азербайджане.

Так, что новый документ с ЕС в интересах каждого гражданина Азербайджана, поскольку повысить уровень равноправного партнерства нашей страны с одним из ведущих центров силы в мире на качественно новый и более высокий уровень.