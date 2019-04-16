Азербайджан и Беларусь будут производить тракторы в Турции

В турецком городе Кырыккале достраивается сборочное производство белорусских тракторов, которое должно заработать уже в июле.

Как передает БелТА, построить в Турции сборочное производство минских тракторов решили при поддержке Гянджинского автомобильного завода в Азербайджане, который уже много лет сотрудничает с Минским тракторным заводом. Для турецкого рынка была разработана специальная версия модели BELARUS-1221 экологического стандарта Евро-4.

Об этом сообщил журналистам генеральный директор МТЗ Федор Домотенко.

По его словам, благодаря тесным отношениям Турции и Азербайджана на возведении только одного корпуса завода сэкономили около одного миллиона долларов.

Взаимодействовать с Турцией по такой схеме для Беларуси выгодно. МТЗ по-прежнему будет поставлять машинокомплекты в Гянджу, только уже в больших объемах. Завод будет работать с ними и направлять для окончательной сборки в Кырыккале.

Посмотреть на промежуточные итоги работы в Кырыккале прибыли делегации Беларуси, Азербайджана и Турции.

Как отметил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко, мощности завода позволят собирать до трех тысяч тракторов в год, если будут кадры.