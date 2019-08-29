Азербайджан и Австралия намерены увеличить турпоток

Азербайджан и Австралия намерены расширить связи в сфере туризма, сказал президент Азербайджанской торговой палаты в Австралии Низами Джафаров.

По словам главы палаты, в этом направлении ведутся переговоры, добавив, что в начале года состоялось обсуждение вопросов сотрудничества.

«Было проведено небольшое исследование среди туристических агентств, которые могли бы разработать турпакеты в обоих направлениях», — сказал Джафаров.

Отметим, что сотрудничество между Азербайджаном и Австралией активизировалось в 2017 году, когда в октябре Баку впервые посетила бизнес-делегация австралийских предпринимателей. В рамках поездки делегации состоялся первый азербайджано-австралийский бизнес-форум, где приняли участие представители 30 австралийских компаний, действующих в различных сферах экономики, в том числе в сфере туризма, финансов, инвестиций, недвижимости, медиа, добывающей промышленности и других направлениях.

Турпоток в Азербайджан в январе-июле 2019 года составил 1,78 миллиона человек, что на 7,4 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года.(Trend)