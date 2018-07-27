Азербайджан должен проявить максимум пассионарности

После смены правительства в Армении вопрос урегулирования карабахского конфликта снят с повестки дня. Новые власти Армении заговорили об утопичных вещах, таких, как посадить сепаратистский режим за стол переговоров.

Наконец, в Брюсселе главы МИД Азербайджана и Армении увиделись и обсудили ряд важных вопросов, аж целых четыре часа. А итог? Итога пока нет, и его еще долго не будет. Даже, если встретятся президент Азербайджана Ильхам Алиев и новый премьер-министр Армении Никол Пашинян, ожидать каких-либо ощутимых результатов не стоит.

Любая новая власть, какая бы она не была, вынуждена менять ту реальность, в которую она попала, и создавать новую реальность, соответствующую ее видению. Пашинян пришел к власти, которая последние 25 лет принадлежала карабахскому клану и которая уже зомбировала все армянское население идеей «Великой Армении» и «Карабах наш». Поэтому резких непопулярных движений он делать не может, ибо потеряет власть и легитимность среди населения.

Но это проблемы не Азербайджана и его народа, пусть Пашинян сам разбирается с тем, что у него есть. А что делать в таких условиях Азербайджану? Зачем ждать, когда новая власть в Ереване, удобненько обустроится и высокомерно скажет: «Сейчас можно начать переговоры?»

Надо Пашиняну отдать должное за честность, он, в отличие от своего предшественника, говорит откровенно: Россия не позволит войны в регионе, используя свое влияние в Азербайджане. Но насколько сама Россия влиятельна в Азербайджане? Достаточно, чтобы Азербайджан не стал откровенно прозападной страной и не ушел в сторону НАТО, но не настолько, чтобы заставить Азербайджан отказаться от своих оккупированных территорий.

Что мы подразумеваем, когда говорим Россия? Это, безусловно, ее политическая элита, во главе, которой стоит сам президент Владимир Путин. Отношения Азербайджана и России, а именно Ильхама Алиева и Владимира Путина достаточно теплые и доверительные, а потому вряд ли Россия откроет фронт против Азербайджана в случае войны.

В условиях, когда даже Россия еще не может понять, чего Пашинян добивается, а именно, прозападный он или нет, Азербайджану не стоит ждать. Наоборот, Азербайджан на сегодня должен усилить свое давление на страны-сопредседатели минской группы ОБСЕ, интенсифицировать переговорный процесс, поднимать вопросы в СБ ООН, начать отдельный диалог с Россией и, как результат, начать процесс деоккупации азербайджанских земель.

Мяч на азербайджанской стороне поля, и сейчас именно решительные действия Баку, могут стать определяющими. В противном случае Азербайджан рискует потерять инициативу и преимущество. Понятное дело, что Россия — сложный переговорщик, и понятно, что ей сейчас не до Азербайджана, как и в целом, всему мировому сообществу. Мяч на азербайджанской стороне поля, и сейчас именно решительные действия Баку, могут стать определяющими. В противном случае Азербайджан рискует потерять инициативу и преимущество.

Трамп, разругался со всеми, с кем не лень, и даже показал всю уязвимость отношений между Вашингтоном и Брюсселем. «Мы друзья, но карманы у нас разные», — говорит Трамп и ЕС и Китаю. У Владимира Путина своя повестка дня: Сирия, Украина, США, санкции, экономика, пенсионная реформа, а тут еще и Карабах. Чтобы вынести карабахский конфликт на главную полосу мировых СМИ и на повестку дня мировых держав, Азербайджану стоит проявить максимум пассионарности и в дипломатическом аспекте, и в военно-политическом. Сейчас у Азербайджана есть шанс, чтобы решить вопрос в свою пользу, пусть даже частично.

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