Азербайджан демонстрирует свое оружие на выставке в Турции

Оружие азербайджанского произведства демонстрируется на Международной оборонной выставке (İDEF-2019) в Стамбуле (Турция).

Как сообщает турецкое бюро Report, на открывшейся с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана XIV Международной оборонной выставке (İDEF-2019) принимают участие 1061 компания из 53 стран и более 500 официальных делегаций.

На открытии выставки приняли участие министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, заместитель министра оборонной промышленности Яхья Мусаев, официальные представители Государственной пограничной службы.

На выставке İDEF-2019 демонстрируемая в национальном павильоне продукция министерства оборонной промышленности вызвала большой интерес посетителей.

Участвующее в выставке İDEF уже в 6-й раз министерство оборонной промышленности представило информацию о продукции.

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и другие официальные лица посетили стенд министерства оборонной промышленности и ознакомились с представленной продукцией.

В рамках мероприятия ожидаются встречи Я.Мусаева с официальными делегациями дружественных и союзных стран, а также представителями ведущих фирм, осуществляющих деятельность в данном секторе.

Выставка продлится до 3 мая.