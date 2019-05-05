Азербайджан будет участвовать во встрече Вышеградской группы и стран «Восточного партнерства»

Азербайджан будет участвовать во встрече Вышеградской группы и стран «Восточного партнерства», которая состоится шестого мая в Братиславе (Словакия).

Об этом сказала в воскресенье глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

На встрече Азербайджан будет представлен заместителем министра иностранных дел Махмудом Мамедгулиевым.

Отметим, что Вишеградская группа, также известная как Вишеградская четвёрка или V4 — объединение четырёх центральноевропейских государств: Польши, Чехии, Словакии и Венгрии.

«Восточное партнерство» — это польско-шведская инициатива, которая возникла в 2009 году и является частью европейской политики соседства, охватывающей восточных соседей ЕС.

| 2019-05-05T21:26:03+00:00 6 мая 2019, 00:24|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss