Азербайджан будет участвовать во встрече Вышеградской группы и стран «Восточного партнерства»

Азербайджан будет участвовать во встрече Вышеградской группы и стран «Восточного партнерства», которая состоится шестого мая в Братиславе (Словакия).

Об этом сказала в воскресенье глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

На встрече Азербайджан будет представлен заместителем министра иностранных дел Махмудом Мамедгулиевым.

Отметим, что Вишеградская группа, также известная как Вишеградская четвёрка или V4 — объединение четырёх центральноевропейских государств: Польши, Чехии, Словакии и Венгрии.

«Восточное партнерство» — это польско-шведская инициатива, которая возникла в 2009 году и является частью европейской политики соседства, охватывающей восточных соседей ЕС.