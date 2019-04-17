Азербайджан будет изобличать армян в Twitter

Любая деятельность, которая подрывает территориальную целостность и суверенитет Азербайджанской Республики в рамках признанных международным сообществом границ, находится в центре постоянного внимания Министерства иностранных дел и дипломатических представительств страны. Такие действия постоянно отслеживаются, и принимаются соответствующие меры по предотвращению такой деятельности.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Азербайджана.

Отмечается, что МИД создал в социальной сети Twitter учетную запись Armenian Occupation Watch, в которой будет отражаться информация о незаконной экономической и иной деятельности армян на оккупированных азербайджанских землях.

В этом Twitter-аккаунте размещаются данные, факты и фото, связанные с незаконной экономической и иной деятельностью на оккупированных землях нашей страны зарегистрированных в ряде иностранных государств юридических и физических лиц.

В публикуемой информации приводятся факты нарушения суверенитета и территориальной целостности нашей страны иностранными физическими и юридическими лицами, которые осуществляют прямую и косвенную незаконную деятельность, а также содержатся призывы к прекращению этой деятельности.