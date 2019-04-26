Азербайджан будет экспортировать автомобили в Россию

Первая партия легковых автомобилей модели Khazar SD, производимых в Нефтчалинском промышленном квартале, будет экспортирована в Россию уже до конца года.

Об этом сообщил председатель правления ОАО «Азермаш»Эмин Ахундов.

Ахундов отметил, что для экспорта в Украину необходима сертификация, в связи с чем ведутся соответствующие работы.

Следует отметить, что продукцию Нефтчалинского автомобильного завода, наряду с частными лицами, приобретают и госструктуры Азербайджана. Ранее Фонд пропаганды духовных ценностей, находящийся в подчинении Государственного комитета по работе с религиозными образованиями, приобрел 22 автомобиля марки Khazar SD.( Report)

| 2019-04-26T18:21:55+00:00 26 апреля 2019, 23:19|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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