Azerbaijan Fashion Week: провокация, шик и феерия

В Баку стартовал 9-й сезон Azerbaijan Fashion Week (AFW). Центром всех трех дней этого события станет Музей Каменной Летописи, ранее уже дважды принимавший в своих стенах азербайджанскую неделю моды.

Здание, в котором располагается музей, было построено в 1901 году братьями Сименс. Именно в нем функционировала первая в Баку электростанция, снабжавшая электричеством судостроительный завод, нефтяные вышки и баиловские дома. После глобальной реконструкции в 2015 году и начала своей деятельности в качестве музея, здесь расположились экспонаты, доставленные из различных заповедников Азербайджана и повествующие о жизни доисторических людей.

«Бок о бок с бесценными экспонатами, дошедшими до нас сквозь тысячелетия, вновь будут рассказывать свои истории азербайджанские и международные fashion-дизайнеры, чьи творения станут наглядным проявлением нынешних представлений о красоте. И, быть может, некоторые из них станут достойными экспонатами будущих музеев для того, чтобы представлять нынешнюю эпоху грядущим поколениям», — поясняет гостям пресс-аташе AFW Эмиль Ахундов.

Как сообщает #, первый день Azerbaijan Fashion Week выдался насыщенным и ярким. Сразу шесть дизайнеров открыли неделю моды, представив публике свои эксклюзивные новинки.

Коллекция известного казахстанского дизайнерам Алекса Чжена (Alex Chzhen) выполнена в экстравагантно – классическом стиле и хорошо узнаваема поклонниками его бренда. Одежда от Alex Chzhen всегда конструктивна, и в то же время необычна. Женственность и элегантность достигаются за счет простых линий и монохромной цветовой гаммы. «Важно быть стильным, а мода — понятие растяжимое», — призывает к поиску собственного стиля дизайнер.

Алекс — частный гость азербайджанской недели моды, и каждый раз дизайнеру удается удивить зрителя.

В отличии от Чжена, для молодого дизайнера из Украины Алены Приступко участие в AFW стало дебютом. В Баку гостья из Киева привезла коллекцию романтических платьев прет-а-порте под названием Mayumi, что в переводе с японского означает «истинная красота».

Но, пожалуй, самое яркое шоу вечера удалось устроить создателю популярного отечественного бренда обуви «Cekmeci» Нурлану Гасанову. Дефиле открыли танцоры, лихо станцевавшие капоэйра. В самом же показе, наравне с профессиональными моделями, приняли участие звезды шоу бизнеса, в частности, актер и телеведущий Шахрияр Абилов, визажист Наталья Исм, танцовщица Ренка.

Новой коллекцией порадовала своих поклонников создатель еще одного отечественного бренда – «MEEAMEE» Медина Залова. В этот раз дизайнер экспериментирует с более яркими цветами. В целом же модели становятся еще больше женственными, с подчеркнутой талией и ощущением невесомости, невзирая на достаточно плотную текстуру ткани.

Закрывал первый день Azerbaijan Fashion Week новичок отечественного мира моды Анар Искендерли. И вот кого по праву можно назвать настоящим открытием 9-ой азербайджанской недели моды.

Коллекция «Scandar», с которой бывший волонтер азербайджанской недели моды ворвался на большой подиум – кричащая и провокационная. На подиум молодой дизайнер выводит не только моделей, но и девушек с перебинтованными лицами в смирительных рубашках.

Вызов? Скорее намек на взбалмошность и легкое безумие, все то, что присуще гардеробу молодого поколения. Феерическое завершение первого дня.

Сегодня и завтра свое слово на AFW скажут новые дизайнеры из России, Украины, Турции, Грузии, Таджикистана и Азербайджана.

Россиянин Леонид Жеребцов, чьи показы бакинская публика ждет с особым трепетом, в этот раз подготовил для азербайджанской недели моды весьма интересную концепцию и представит свою новую коллекцию, посвященную жертвам пластической хирургии.

Наравне с основной программой показов пройдет ставший традиционным Showroom Аzerbaijan Fashion Week, который даст возможность владельцам бутиков, байерам, прессе и просто гостям напрямую пообщаться с дизайнерами, узнать о новинках сезона, присмотреть что-то новое в гардероб, минуя долгую цепочку посредников и сэкономив время на поиск. Именно эти составляющиеся являются главными целями проведения Showroom Аzerbaijan Fashion Week.

Отметим, что Аzerbaijan Fashion Week проходит дважды в год при поддержке Министерства культуры.