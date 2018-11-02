Azerbaijan Fashion Week: мода, искусство и признания в любви

Ноябрь в Баку начался в прямом смысле модно, дав старт 8-му сезону официальной недели моды – Azerbaijan Fashion Week (AFW).

На протяжении трех дней Музейный центр будет местом встречи дизайнеров и модельеров из разных стран. Такая локация была выбрана не случайно. Выбор организаторов четко определяет основную тему сезона и стремление объединить моду и искусство. Поэтому слоганом нынешнего сезона и стала фраза «Art meets fashion».

Стены выставочного зала, где проходят показы, украсили творения мастеров живописи, посвященные красоте и моде. В круглом зале галереи разместили шоу-рум и разбавили его выставкой авторской куклы.

Все вышло как никогда атмосферно и креативно.

«Сегодня моду, и в первую очередь «от-кутюр», которая создается вручную и не предназначена для массового потребления, довольно часто рассматривают как отдельное направление искусства. А факт все более частого проведения модных выставок в музеях, способствует тому, что граница между искусством и модой сходит на нет», — заявила на открытии директор Музейного центра Лиана Везирова, подчеркивая особую интерактивность модных дефиле AFW этого сезона.

В качестве основных вижуалов стартовавшей AFW были использованы работы заслуженного художника Азербайджана Рашада Мехтиева.

Среди заявленных участников дизайнеры и бренды из Азербайджана, Казахстана, Грузии и Таджикистана: Kaftan, Aygun Talibova, Çəkməçi, Meeamee, SK collection, A.Sain, Mak Mari, La veine, Noora, Elian Couture, Aya Bapani, NUBI Couture, Zherebtsov, Ayshan Habibova и др.

Открыла Неделю азербайджанский дизайнер Арзу Бахышова, представляющая бренд Kaftan. Новую коллекцию бренда отличают роскошь аксессуаров, необычные ткани, красивые платья.

Далее на подиуме АFW состоялся дебют. Молодой дизайнер обуви из Азербайджана Нурлан Гасымов впервые представил в рамках азербайджанской недели моды коллекцию обуви. В числе прочих моделей Нурлан вывел на подиум звезд, которые и представили гостям его бренд Çekmeci. Это победитель Европейского песенного конкурса «Евровидение» — 2011 Эльдар Гасымов и стилист Фуад Гаджиев.

Показы первого дня завершили азербайджанский дизайнер Медина Залова (Meeamee) и художник – модельер из Таджикистана Хуршед Саттаров.

Обоим дизайнерам удалось удивить публику. М.Заловой – лаконичными, но броскими и стильными нарядами из новой коллекции, выполненной преимущественно в черном цвете, а Х.Саттарову – стилисткой этнических мотивов, ставшими главными в его новой коллекции.

В интервью # обладатель золотой медали Евроазиатского союза дизайнеров Хуршед Саттаров поделился своими впечатлениями от показа и признался в любви. К Баку!

— Вы впервые в Азербайджане, какие впечатления?

— Впечатления превосходные. Влюбился в Баку! Мне здесь понравилось абсолютно все. Уникальное сочетание старой и новой, современной архитектуры, красивые люди, добрые, гостеприимные, море, прекрасная погода… В Баку меня не покидает отличное настроение. Я был вдохновлен настолько, что даже провел показ своей новой коллекции в Ичери шехер.

— Ваша коллекция была встречена на AFW с большим интересом. Ваши ощущения после показа?

— Очень доволен, публика была замечательная. Я много знаю об Азербайджане, это страна, которая может вдохновлять. И именно так все произошло и со мной. Свою новую коллекцию я создал специально для азербайджанской недели моды. Она называется «Вдохновение осени».

Свою осень я встретил на подиуме в Баку. И это были незабываемые моменты.

— Какие акценты были главными для вас?

— Коллекция в целом очень сложная, выполненная из тканей, которые ткут у нас, в Таджикистане вручную. В оформлении много орнаментов, узоров, и все это также handmade. Своими корнями коллекция уносит нас в зороастризм.

— Огромный труд…

— Поэтому я всегда преклоняюсь перед каждым человеком, который, как и я, выбрал этот путь. Даже самый простой портной, сидящей где-нибудь в маленькой комнатке, достоин большого уважения. Это очень тяжелый труд

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