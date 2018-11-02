Азер Сулейманов: «Бидзине Иванишвили нужно будет ответить за многое»

Интервью # с депутатом парламента Грузии от оппозиционной партии «Единое национальное движение» Азером Сулеймановым.

— По итогам прошедшего в минувшее воскресенье первого тура президентских выборов, ни один из кандидатов не набрал необходимые для победы 50% голосов. Независимый кандидат в президенты Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия «Грузинская мечта», набрала 38,6 процентов голосов, а кандидат от оппозиции («Единое национальное движение») Григол Вашадзе — 37,75 процентов. Это означает, что состоится второй тур президентских выборов. Многие эксперты, помнится, утверждали, что госпожа Зурабишвили легко победит в первом туре. Как Вы считаете, почему этого не произошло?

— Наша команда готовилась к победе в первом туре президентских выборов, хотя мы понимали, сколь велика вероятность того, что в конечном итоге их судьба будет решена во втором туре. Да, представители «Грузинской мечты» демонстрировали излишнюю самоуверенность. Но поводов для нее вовсе не было. Потому, что граждане страны прекрасно видели, сколь колоссальная разница имелась между их словами и делами, между той Грузией, что была до прихода к власти «мечтателей» и нынешней. Произошло массовое обнищание граждан страны. Практически все оказались должниками банков, принадлежащих Бидзине Иванишвили. Страна тонет в болоте проблем, кругом царит нищета и безработица. Так что, надежды «мечтателей» могли быть только на массовые фальсификации выборов. И они, замечу, имели место.

По имеющимся у нас данным, в реальности за госпожу Зурабишвили проголосовало не более 15% принявших в голосовании граждан республики. Но, даже задействовав всю эту машину массовых фальсификаций, представители власти не решились объявлять победу своего кандидата в первом туре.

Да, такие попытки были. Даже озвучивались результаты одного из экзит-полов, согласно которому за Зурабишвили якобы проголосовало 52% участвовавших в голосовании. Кроме того, после завершения процедуры голосования Зурабишвили публично поздравили с победой на выборах в первом туре спикер парламента Ираклий Кобахидзе и мэр Тбилиси Каха Каладзе. Однако спустя несколько часов после оваций и цветов, празднование победы в штабе было отменено и правящей партии пришлось признать неизбежность проведения второго тура голосования. «Мечтатели» прочувствовали настрой общества не допустить такого сценария.

— Что значит «они прочувствовали настрой общества»? Разве не было социологических исследований, которые бы продемонстрировали реальные предпочтения граждан Грузии?

— Вы рассуждаете логически, но не учитываете реалии нынешней Грузии. Дело в том, что «мечтатели» испытывают огромный недостаток в квалифицированных кадрах. В итоге, образно говоря, тракториста объявляют космонавтом, а дворника именуют политологом. И результаты работы такого рода назначенцев — соответствующие. Кроме того, господин Иванишвили живет в полнейшем отрыве от реалий Грузии, запретив своему окружению сообщать ему негативные новости. Так что, нет ничего удивительного в том, что истинный настрой грузинского общества, его готовность сопротивляться фальсификациям и бороться за свои голоса, «мечтатели» прочувствовали в самый последний момент.

— Как отмечает телекомпания «Рустави-2», отношения между Зурабишвили и правящей командой серьезно обострились. У Вас есть информация на сей счет и с каким настроем, на Ваш взгляд, «мечтатели» и Зурабишвили идут на второй тур выборов?

— Мой офис находится как раз напротив того места, где должен был бы находится офис «Грузинской мечты». Но в реальности он до сих пор не открылся. Складывается впечатление, что вся «стратегия» людей, близких к Иванишвили состояла в том, чтобы получить у него максимально возможное количество денег, заработав на этом и раздав взятки избирателям. Кстати, по имеющимся у нас данным, немалое число тех, кто находясь в крайне стесненных финансовых условиях, проще говоря бедствуя, вынуждены были взять эту взятку, в итоге проголосовали не за Зурабишвили, а за кандидата от оппозиции Григола Вашадзе.

В целом замечу, что в партии «Грузинская мечта» нет харизматичных лидеров, у этой партии нет идеологии и стратегии построения сильной, процветающей Грузии. Ее заменяет стремление улучшить свое материальное положение за счет денег миллиардера Иванишвили. И то, что им не удалось оформить победу своего кандидата в первом туре — логичный и справедливый итог. Понятно, что сейчас они пребывают в шоковом состоянии и делают уже поистине провокационные заявления. Например, «мечтателями» активно тиражируется мысль о возможности гражданской войны в Грузии, в случае победы кандидата от оппозиции.

Это абсурд! В Грузии не будет гражданской войны. Наша страна с честью преодолеет все препятствия на пути к процветанию. А тем, у кого отшибло память, я напомню, что «Единое национальное движение» в свое время признало итоги выборов, на которых победу одержали «мечтатели». Мы не цеплялись за власть, мы не шли против воли народа. Мы возродили Грузию, за несколько лет подняв ее буквально из руин и оставив «мечтателям» активно развивающееся государство. И на этих выборах граждане республики сказали свое веское слово, воспрепятствовав планам «мечтателей» оформить победу своего кандидата в первом туре.

— Есть ли риск того, что действующая грузинская власть, накануне второго тура, начнет жестокие репрессии в отношении сторонников оппозиции?

— Они уже перепробовали все способы давления на нас, все возможные механизмы сопротивления воле подавляющего большинства граждан Грузии. У них ничего не получилось до сих пор, ничего не выйдет у них и сейчас. Грузинское общество не верит более красивым рассказам «мечтателей», оно не хочет видеть страну, управляемую президентом России Владимиром Путиным через своего ставленника Бидзину Иванишвили. Грузинское общество хочет развития, интеграция в цивилизованную Европу. И я верю, что все эти цели будут достигнуты.

— Правильно ли я понял, что во втором туре президентских выборов практически неизбежна победа кандидата от оппозиции Григола Вашадзе?

— Никто не может заявлять о победе того или иного кандидата во втором туре президентских выборов со стопроцентной уверенностью. Могу лишь сказать, что действующая власть во втором туре сделает все для победы своего кандидата. Она готовится к массовым фальсификациям итогов выборов. Соответственно, нам нужно вдвое больше работать для того, чтобы не допустить их. Я лично верю, что все у нас получится и Грузия вернется на путь стабильного развития, процветания и демократии. Это то, чего так хотят граждане республики всех национальностей, включая азербайджанцев, которые массово поддержали Григола Вашадзе.

— Какой будет судьба Бидзины Иванишвили, в случае победы на президентских выборах Григола Вашадзе?

— Я глубоко убежден в том, что его судьбу должен будет решать честный, объективный суд. Каждый политик должен отвечать за все, что он совершил, при этом имея право на защиту. Бидзине Иванишвили нужно будет, как мне кажется, ответить за многое — полный развал грузинской экономики, за массовое обнищание граждан республики. При этом, хочу особо подчеркнуть, что в случае победы кандидата от Единого национального движения, никто не собирается кому-то мстить. Мы сосредоточимся на решении проблем страны и ее граждан, на решении тех проблем, что создала действующая власть.

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