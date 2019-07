Азер Насибов: Хочу быть счастливым, даже если останусь без копейки в кармане!

Азер Насибов, ставший известный после участия в проекте «Голос. Дети» на российском Первом канале, представил дебютный сингл «Мама». На днях он отметил свой день рождения в родном Баку, и отметил ни где-нибудь, а на фестивале «ЖАРА» куда приехал, на этот раз, в качестве зрителя.

В интервью # Азер рассказывает о встрече с Лейлой Алиевой, подарке Эмина Агаларова, и о том, как важно в творчестве не прогибаться под стандарты, даже если это – единственный шанс стать модным артистом:

— Судя по тому, что активно занимаетесь творчеством после проекта «Голос. Дети», свой жизненный выбор вы уже сделали…

— Выбор сделан, это действительно так. Отныне моя жизнь всецело связана с творчеством. По окончании проекта «Голос. Дети» я отправил документы в Эстрадно- джазовое училище при РАМ им.Гнесиных, которое закончу уже в следующем году.

Это было весьма спонтанное решение. Да и родители не особо хотели отпускать меня одного в Москву. Мы живем в небольшом городке Сясьстрой в Ленинградской области, где, может, нет всей этой глобальной столичной суеты, но есть свои чудеса. И одним из таких чудес я могу назвать своего невероятного педагога по вокалу Надежду Дементьеву.

Но меня звали мечты, и останавливать себя я не стал. Это был сложный период, потому что у меня началась мутация голоса, меня не хотели принимать в училище. В итоге все закончилось хорошо. И большую поддержку в этом мне оказала вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева. Она призналась, что заметила меня еще в проекте «Голос», сказала мне много хороших слов. Сколько доброты и позитива я получил от Лейлы ханум, этого не забыть никогда!

— После «Голоса» вы сменили не только город, но и внешность, значительно сбросив вес, изменились до неузнаваемости. Это как получилось?

— Проект «Голос» многому меня научил. В числе прочего, я понял, что артист всегда должен выглядеть на сцене красиво. Я был достаточно упитанным мальчишкой, и помимо хороших комментариев и отзывов, люди иногда писали мне и не очень приятные. К примеру, называли «толстяком». Я был тогда еще совсем ребенком и меня это здорово обижало. И я решил, что хочу принимать себя таким, какой я есть. А приму себя только тогда, когда буду видеть в отражении зеркала красивого пацана (смеется — авт.). Сел на диету, тем более, что в Москве со мной не было рядом мамы, которая невероятно вкусно готовит и постоянно «закармливает» меня. Теперь я на 20 кг легче!

— Что для вас значат приезды в Баку?

— Очень многое. Я чувствую себя здесь невероятно счастливым человеком. Здесь много друзей, родственников. Иногда устраиваю фан-встречи, куда приходит много ребят, мы вместе поем песни, фотографируемся. Они рассказывают, как болели за меня на «Голосе». Это непередаваемые ощущения. Поэтому, приезды в Баку – это только тепло для меня.

— На днях вышел ваш новый сингл «Мама». Какие чувства вы вложили в этот проект?

— Когда я начинал авторскую деятельность, самым важным для меня было показать свой внутренний мир. Началом этого была песня The Dream, в которой я рассказываю о том, как важно быть хорошим человеком, верить в свои мечты, и четко следовать своему выбранному пути.

Самый важный человек в моей жизни, тот, который всегда меня поддерживал, который заметил мой талант, сказав, что я умею петь, потому что до этого я думал, что умею только орать, взял меня за руку и повел в музыкальную школу, поверил в меня – это моя мама.

И я решил, что должен непременно посвятить ей песню. Возможно, в наше время на сцене не так много уделяется внимание тому, как нужно ценить своих родителей, любить маму, которая никогда не отвернется от тебя, всегда будет поддерживать, вести за руку навстречу к твоим мечтам…

Я очень хотел спеть об этом. В песне есть такие строчки «Мама, я достану до любой звезды, весь мир больше не увидит твоей слезы». По большому счету, я даже не пою ее. Я ее рассказываю…

— То есть, покорять сцену вы намерены не шаблонным методом, исполняя модные, но, в большинстве своем, бессмысленные песни?

— Сейчас многие люди делают не совсем то, что они хотят, и это не приносит им счастья. А я хочу быть счастливым, даже если останусь без копейки в кармане!

На проекте «Голос» я выбрал в качестве наставника Пелагею, и ни разу не пожалел об этом. Но я совсем не знал тогда, что меня «понесут» в классику, к оперным друзьям. Я этого не хотел.

Безусловно, классическая школа очень важна. Это хорошее дыхание, диапазон, емкий голос. Эти навыки стали для меня хорошей школой. Но я видел себя в эстрадном направлении и окончательно убедился в этом, когда проект закончился.

Я пришел на «Голос» с легендарной песней Scorpions Maybe I, maybe you, и в ней я смог показать все возможности своего голоса, понимая при этом, о чем я пою. Потом мне дали оперу, я не совсем понимал ее. Это была совершенно другая структура, все было другое!

Но Пелагея утверждала, что это мое. И до сих пор утверждает. Перед финалом мне дали совсем другие песни. Я должен был петь Still Loving You, и очень хорошо подготовил это исполнение. Но за 5 дней до финала мама Пелагеи, наш педагог по вокалу, решила, что я должен петь «памяти Карузо». Меня это мучило, у меня был сильный стресс. Так, я первый раз спел на итальянском языке…

В супер финал я не прошел. Но никогда об этом не жалел. Потому что у меня были очень хорошие эфиры, хорошие просмотры. У меня был невероятный толчок в творчестве, и я обрел новые знакомства. Все это бесценно!

Я начал писать свою музыку, я нашел себя, свое направление. Для меня понятие «жанр» в принципе не существует. Я считаю, что именно песня определяет жанр.

Если я хочу что-то сказать, и это получилось в джазе, или в роке, то так и будет. Я буду пробовать себя абсолютно с разных сторон. Но больше буду двигаться в направлении поп-музыки.

Сегодня действительно популярной все чаще становится трендовая поп — музыка. Но я не хочу прогибаться под стандарты. Возможно, это выстрелит, станет хитом, принесет деньги. Но это не останется в голове, не войдет в историю.

Люди не будут вспоминать человека, который вышел на танцпол подвигаться и спеть что-то непонятное. Они будут вспоминать имя, вокал и эмоции, которые ты дал своей аудитории…

— Кумиры у вас есть?

— Безусловно, в первую очередь, это Муслим Магомаев. Из современных исполнителей очень нравится творчество Арианы Гранде, Зейн Малика. Многие считают, что их песни тоже нечто трендовое, но у меня вопрос – кто может спеть также, как они?! Кто сделает эти прекраснейшие высокие ноты? На первый взгляд, они поют веселые песни, но если вникнуть в текст, то понимаешь, что они поют про свою жизнь, и там вообще нет веселья.

Поэтому в истории остаются именно такие исполнители, как Уитни Хьюстон, Майкл Джексон, Кристина Агилера. Конечно же, этот список можно продолжить. Потому что я говорю об артистах, которые не просто поют и зарабатывают деньги. Они оставляют свое тепло на этой земле…

— Признайтесь: та знаменитая фраза, которой вы покорили всех нас в эфире Первого канала, была спланирована?

— Абсолютно нет! Хотя многие подумали, что я решил таким образом пропиарить Азербайджан в эфире Первого канала. Я же просто хотел, чтобы люди знали, кто я и откуда мои корни.

Чтобы не искали в «Гугле», кто я по национальности и откуда родом, как это делал я, когда, например, хотел узнать, откуда победительница второго сезона «Голос. Дети» Сабина Мустаева.

Когда ко мне повернулись все наставники, меня спросили обо всем: имя, возраст, но откуда я – не спросили. Помню, Пелагея меня расхваливает, а мои мысли улетели, и я ее перебиваю, что немного некрасиво и говорю:

«А еще я хочу сказать, что по – национальности я – азербайджанец!»,

Я совершенно не мог подумать, что эта фраза настолько затронет сердца людей. Взрослые люди писали мне, что у них слезы на глазах были от гордости. Кто-то делал репосты, обозначая этот момент. И когда я выступал на первом фестивале ЖАРА, куда меня пригласил EMIN, я стоял на огромной красивой сцене и видел, настолько наш народ любит меня .

Глаза людей горели теплом, я это чувствовал на сцене.

Я очень благодарен Эмину Агаларову за внимание и заботу. После «Голоса» он пригласил меня к себе в офис, подарил гитару со своей подписью, альбомы.

Помню, первое, что я тогда подумал, это мысль о том, что надо вернуть гитару, ведь мне никогда никто не делал таких дорогих подарков…

— В этом году вы были на ЖАРЕ среди зрителей. Какие впечатления?

— Да, мне посчастливилось быть гостем на четвертом по счету фестивале ЖАРА. Я соскучился по этой атмосфере, так как не был на фестивале уже 2 года. Свой день рождения 27 июля я отпраздновал именно на ЖАРЕ. Организация фестиваля была на высочайшем уровне. На следующий день я пришел поддержать своих друзей Рауфа и Фаика и Джони.

Пока я ждал их выступление, стал свидетелем крутейшего сета Тимати. Никогда ранее не бывал на его концертах, и в принципе не слушаю его музыку, но был потрясен его профессионализмом.

В тот же день вышла моя песня «МАМА», так что я раздваивался между соцсетями и просмотром ЖАРЫ. Очень рад за всех друзей, которые выступили, и надеюсь ,что также смогу порадовать своих зрителей выступлением на юбилейном, пятом фестивале.

— Что вы скажите на прощание своим сверстникам, мечтающим, как и вы о большой сцене?

— Исключить из своего словарного запаса слово «невозможно». Я родился в простой семье, мой папа всю жизнь держал небольшой магазинчик в маленьком городке, где ему помогала мама. Я иду к своей мечте, и приближаюсь к ней каждый день. Сомнения, которые могут нас останавливать – это наш главный враг.

Даже если что-то не получится, это станет хорошим уроком, после которого нужно продолжить свой путь, пусть спотыкаясь, падая, но твердо идя к своей цели.

Очень важно быть счастливым, потому что мы живем один раз. И прожить эту жизнь надо так, как хочется тебе, а не кому-то…

В нашей семье все получилось. Моя сестра мечтала стать врачом. Своими силами она поступила Университет имени Сеченова, учится и параллельно подрабатывает по своей специальности. Это безумно сложный путь, и она часто не спит ночами, чтобы сдать экзамен.

Так что, я буду лечить людей музыкой, а сестра – своей профессией.