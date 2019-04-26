Азер Худиев: «Кто бы ни руководил нашей дружественной Украиной…»

Интервью # с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджана в Украине Азером Худиевым

— Как известно, в этом году отмечается 100-летие азербайджанской дипломатии. Какие мероприятия, посвященные этой дате, будут проведены по линии посольства Азербайджана в Украине?

— Да, действительно, в этом году отмечается100-летие азербайджанской дипломатической службы. Я очень горд и рад тому, что именно мне, как и многим моим азербайджанским коллегам, выпала большая честь справлять юбилейные даты — 100-летие Республики, а также 100-летие азербайджанской дипломатии. Сегодня азербайджанская дипломатия формируется в очень сложных геополитических условиях в нашем стремительно меняющемся регионе. Перед нашей дипломатией стоят важнейшие задачи противостоять новым вызовам и угрозам современного мира, а также снизить до максимума геополитические и геоэкономические риски в регионе. Учитывая хрупкость стабильности геополитических процессов, наша дипломатия вкладывает все свои профессиональные качества и потенциал. Однако, многое из нашей деятельности не видно окружающим, так как огромная часть нашей работы ведется «на невидимом фронте»… иными словами, нас можно тоже называть «бойцами невидимого фронта».

В связи с предстоящим профессиональным праздником, со стороны нашей дипломатической миссии подготовлен план работ по проведению ряда мероприятий. Стартовым началом по инициативе Посольства и при поддержке Торгового дома Азербайджана в Украине и представительства «SOCAR» в Украине стала посадка ста деревьев в сквере им. Муслима Магомаева и в Парке дружбы, в котором в ближайшее время будет установлен памятник великому азербайджанскому поэту-мыслителю Имамеддину Насими.

Одновременно, во второй половине мая в одном из самых престижных и элитных мест столицы Украины – Конгрессно-выставочном центре «Парковый» мы планируем проведение официального приема с участием народных и заслуженных артистов из Азербайджана. В июне текущего года наше Посольство совместно с яхт-клубом Киева реализует проект под названием «Дипломатическая регата» с участием всех глав дипломатических миссий, представительств международных организаций, аккредитованных в Украине, а также известных представителей украинского общества.

Это ˗ довольно-таки большой и серьезный проект с гала-концертом, в котором примут участие известные исполнители, как с азербайджанской, так и украинской стороны. В рамках данного проекта также будут продемонстрированы мастер-классы азербайджанских шеф-поваров и будут представлены национальные продукты, производимые в нашей стране.

Также, на одной из популярных столичных радио-станций будет проведен конкурс под названием «Не имей сто рублей, а имей сто друзей», в котором будут задаваться вопросы об Азербайджане. В данном конкурсе будут разыгрываться 100 литров топлива заправочных станций сети «SOCAR». Будут отобраны 5 победителей, каждый из которых станет обладателем 20-ти литров топлива.

Кроме этого, на одном из популярных украинских телевизионных каналов планируется прямой эфир со мной, в котором телезрителям будут задаваться вопросы об Азербайджане. Победителю представится возможность ужина с Послом, во время которого ему будет вручен ваучер на 3-дневный тур в Азербайджан. Одновременно, будут издаваться различные статьи, посвященные азербайджанской внешней политике. Кроме того, в Киевском Институте международных отношений (КИМО), а также в Дипломатической академии при МИД Украины планируется проведение открытых лекций для студентов, посвященные внешней политике Азербайджанской Республики.

— Действительно, обширная программа. А как Вы оцениваете уровень дипломатических отношений между нашими странами и зависят ли они от того, кто является новым президентом Украины?

— Между нашими народами и странами традиционно сложились крепкие узы дружбы, которые имеют уровень стратегического партнерства. В системе международных отношений это считается высшим политическим инструментом. Азербайджано-украинские отношения всегда являлись и являются примером того, как могут и должны дружить народы и страны. Между лидерами наших стран всегда существовал высокий уровень политического диалога. Высокий дух и взаимовосприятие наших отношений всегда являлся высоким показателем и способствовал взаимопониманию во всех ветвях власти обеих стран. Азербайджан всегда с большим уважением относился к выбору украинского народа и, в этой связи, хотелось бы отметить, что, кто бы ни руководил нашей дружественной Украиной, отношения между нашими странами и народами всегда будут развиваться только лишь по восходящей линии.

— Как Вы оцениваете уровень сотрудничества между нашими странами в рамках ГУАМ, СЕ и ПАСЕ?

— Есть все основания надеяться и говорить о том, что ГУАМ как региональная международная организация старается усилить свои позиции посредством принятия новых концепций и стратегии развития. Смело можем говорить о том, что ГУАМ сыграл значительную роль в направлении деятельности евроинтеграции стран-участниц. Конечно же, нельзя недооценивать роль организации в координации взаимодействия с такими международными платформами, как СЕ и ПАСЕ. В указанных организациях от имени стран-участниц ГУАМ путем совместных заявлений озвучиваются позиции, которые соответствуют национальным интересам этих стран. Также, в рамках заявлений ГУАМ страны-участницы поддерживают друг друга в таком чувствительном вопросе, как территориальная целостность.

— Насколько велика осведомленность украинцев о причинах и последствиях армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и о реалиях современного Азербайджана?

— Безусловно, одним из самых главных направлений во внешней политике Азербайджана является справедливое решение армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Наша дипмиссия прилагает все усилия для информирования украинского общества об азербайджанских реалиях. Мы хотим, чтобы все украинцы знали об аннексии наших земель со стороны армянских оккупантов. Вот уже более четверти века около 20-ти процентов нашей территории все еще находятся под оккупацией Армении. Более миллиона беженцев и вынужденных переселенцев каждый день ждут справедливого решения этого вопроса со стороны международного сообщества.

Множество публикаций в украинской прессе и проведение ряда мероприятий дает нам возможность осведомить украинское общество о нашей боли и трагедии. К большому нашему сожалению, сегодня наша дружественная Украина столкнулась с такой же бедой, как сепаратизм и потеря территориальной целостности. Очень надеемся на то, что этот вопрос в скорейшем времени найдет свое справедливое решение. Мы также доводим до сведения украинцев масштабное развитие нашей страны в разных областях, о том, как нам, азербайджанцам, удается динамично развивать свою экономическую составляющую.

Сегодня современный Азербайджан, возглавляемый нашим Президентом Ильхамом Алиевым, быстрыми темпами и уверенно лидирует в Южно-Кавказском регионе. Нашу страну уверенно называют экономическим лидером и локомотивом, реализующим в регионе масштабные и международно значимые инфраструктурные проекты. Азербайджан сегодня меняет транспортную карту всего региона. Баку стал местом проведения мероприятий мировых масштабов.

— Как Вы оцениваете деятельность азербайджанской диаспоры в Украине?

— Конечно же, каждая дипмиссия для усиления позиций своей работы, а также, с точки зрения придания большего импульса многогранности своей деятельности, предпочитает поддержку со стороны общественных, экономических, а также культурных институтов. С целью обеспечения и пропаганды национальных интересов Азербайджана, конечно же, реальная поддержка этих институтов была бы очень результативной и существенной. В особенности, в продвижении экономических интересов, а также с целью пропаганды богатой истории и культуры нашей страны.

В этом контексте мы очень тесно сотрудничаем с Торговым домом Азербайджана в Киеве, который открылся в прошлом году, а также бизнес-компаниями, работающими в Украине. Мы уже совместно реализовали ряд бизнес и гуманитарных проектов. Надеемся на успешное продолжение работы в этом направлении и реализацию подобных проектов в будущем.