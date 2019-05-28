Азар говорит о желании выиграть в Баку

Вингер английского «Челси» Эден Азар поделился мнением касательно предстоящего финала Лиги Европы против «Арсенала», который состоится 29 мая в Баку.

«Если мы выиграем Лигу Европы, то этот сезон можно будет назвать хорошим. Да, не идеальным, потому что хотелось получше конкурировать в премьер-лиге и Кубке Англии, но за последние пару месяцев мы прибавили в своей игре. У нас были плохие новости по поводу травмированных, но мы сильны психически. Если в Баку мы хорошо подойдем к матчу, то можем сделать что-то хорошее.

Это европейское соревнование, поэтому для меня, клуба, тренера и болельщиков это важно. Когда вы играете в финале, то не имеет значения, это финал Лиги чемпионов, Лиги Европы или Кубка Лиги. Вы просто хотите выиграть, вы просто хотите вернуть трофей домой и отпраздновать это», — заявил Азар сайту клуба.

| 2019-05-28T14:37:27+00:00 28 мая 2019, 15:49|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (1 оценок, среднее: 10,00 из 10) Загрузка...|

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