Азар говорит о желании выиграть в Баку

Вингер английского «Челси» Эден Азар поделился мнением касательно предстоящего финала Лиги Европы против «Арсенала», который состоится 29 мая в Баку.

«Если мы выиграем Лигу Европы, то этот сезон можно будет назвать хорошим. Да, не идеальным, потому что хотелось получше конкурировать в премьер-лиге и Кубке Англии, но за последние пару месяцев мы прибавили в своей игре. У нас были плохие новости по поводу травмированных, но мы сильны психически. Если в Баку мы хорошо подойдем к матчу, то можем сделать что-то хорошее.

Это европейское соревнование, поэтому для меня, клуба, тренера и болельщиков это важно. Когда вы играете в финале, то не имеет значения, это финал Лиги чемпионов, Лиги Европы или Кубка Лиги. Вы просто хотите выиграть, вы просто хотите вернуть трофей домой и отпраздновать это», — заявил Азар сайту клуба.