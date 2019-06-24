AZAL — официальный авиаперевозчик XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля «Баку-2019»

Между ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» и Операционным Комитетом XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля «Баку-2019» подписано соглашение об официальном партнерстве.

В соответствии с Соглашением, авиакомпания «Азербайджанские Авиалинии» стала официальным авиаперевозчиком XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля «Баку-2019».

Соглашение подписано президентом AZAL Джахангиром Аскеровым и министром молодежи и спорта Азербайджанской Республики Азадом Рагимовым, — сообщила «Зеркало» пресс секретарь Министерства молодежи и спорта Самая Мамедова.

Азад Рагимов, отметив большую значимость избрания «Азербайджанских Авиалиний», имеющие серьезную репутацию и пользующегося доверием, официальным партнером XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля «Баку-2019», сказал: «Знакомство с Азербайджаном начинается с момента вступления приезжающих сюда гостей на борт самолета. Мы хотим, чтобы первые впечатления спортсменов, технического персонала и гостей страны о нашей Родине были самыми благоприятными. В связи с этим, одним из наиболее важных вопросов является безопасность. Мы уверены, что AZAL сможет справиться с этой ответственной задачей и предоставить свои услуги гостям нашей страны на самом высоком уровне».

Президент «АЗАЛ» Джахангир Аскеров заявил: «В последние годы в Азербайджане на высоком уровне проводятся крупные международные мероприятия, в том числе престижные спортивные соревнования и фестивали. Как Национальный авиаперевозчик Азербайджана, мы рады быть официальным авиаперевозчиком XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля «Баку-2019». Наша авиакомпания уже обладает большим опытом обслуживания крупномасштабных международных мероприятий, в том числе таких спортивных мероприятий как Первые Европейские игры, Формула 1, IV Исламские игры солидарности, финал лиги Европы УЕФА и др. Мы уверены, что все гости, посещающие Азербайджан на период проведения XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля «Баку-2019», останутся довольны высочайшим уровнем обслуживания AZAL».

Напомним, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль пройдет в Баку 21-27 июля. Для участия в соревнованиях в Азербайджан прибудет более 3600 спортсменов и делегаций технического состава. На 12 спортивных объектах атлеты будут состязаться в десяти видах спорта — гимнастика, атлетика, баскетбол, велоспорт, гандбол, дзюдо, плавание, теннис, волейбол и борьба. На протяжении всего фестиваля будут задействованы более 2500 волонтеров.