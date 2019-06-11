Азад Рагимов: Мы проделали огромную работу

Сегодня состоялось последнее заседание координационной комиссии Европейского юношеского летнего олимпийского фестиваля, который начнется 21 июля в Баку. В нем принимали участие министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов, представители НОК республики, руководитель координационной комиссии Европейского Олимпийского Комитета, генсек НОК Сербии Джордже Висачки и другие гости.

«Трудно поверить, что ровно год назад мы с вами проводили первые переговоры по поводу проведения в Баку фестиваля. До его начала осталось 40 дней. Могу сказать, что мы проделали огромную работу. Мы, можно сказать, полностью готовы», — сказал Азад Рагимов.

«Столица полностью готова к проведению фестиваля. Мы уверены, что все участники соревнований получат от них удовольствие», — отметил Джордже Висачки. (ММС)