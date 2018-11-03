Азад Исазаде: «Дистанционная психологическая консультация приравнивается к работе «Скорой помощи»

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У каждого в жизни бывают непростые ситуации, когда кажется, что хуже уже некуда. Если мир окрашивается в серые тона, стрессы и депрессия становятся постоянными спутниками, и справиться с ухудшением психического здоровья самостоятельно не получается, то необходима помощь специалиста. Однако к психологам в Азербайджане ходить по-прежнему особо не принято — одни стесняются, что их сочтут психами, а у кого-то на это нет денег. Другое дело попросить о помощи по телефону или интернету – это бесплатно, анонимно и идти для этого никуда не придется. Но если вам ответит не специалист, а псевдо-психолог, то своими действиями может сделать только хуже.

В нашей стране решили, что пора взять сферу психологической помощи под государственный контроль. Этот момент получил отражение в законопроекте «О психологической помощи» . Согласно ему, психологическая помощь осуществляется в нескольких формах — при непосредственном контакте получающего ее лица и специалиста, а также по телефону, интернету и посредством других технических средств. Клиническая психологическая помощь должна оказываться только в учреждениях здравоохранения.

Как рассказал в беседе с «Зеркало» психолог Азад Исазаде, конечно, и ранее в Азербайджане не было запрещено оказывать психологическую помощь по телефону и интернету, просто сейчас все будет регламентировано. Наш собеседник отметил, что в нашей стране есть и государственные «горячие линии» при МВД и МЧС, где помимо других видов помощи, при необходимости можно получить и психологическую поддержку. Также этим видом услуг занимаются различные НПО.

«Думаю, что после принятия закона «О психологической помощи» будет осуществляться контроль не самих консультаций, а организационной работы. Так, на мой взгляд, есть необходимость отслеживать, насколько компетентны те, кто занимаются оказанием психологической помощи населению. У психологов обычно нет времени целыми днями висеть на телефоне, потому консультации часто дают волонтеры, студенты психологических факультетов, социологи», — сказал А.Исазаде.

По его словам, горячих линий в стране много, но не все из них занимаются оказанием психологической помощи. Психолог признал, что обращение по телефону или по интернету удобно для тех, кто находится в трудной ситуации и нуждается в совете, моральной поддержке.

«Главный плюс такого вида помощи – ее экстренность, то есть человек, которому надо выговориться, может это сделать незамедлительно. Он также незаменим, когда гражданин хочет пойти на очный прием к психологу, но не знает к кому. А тут профессионал по телефону выслушает его и при необходимости направит к другому специалисту», — считает А.Исазаде.

При этом он признал, что говорить о высоком качестве психологической помощи сложно, когда речь идет о дистанционных консультациях. Однако нередко и их бывает достаточно.

« Чаще всего звонят люди в предсуицидальном состоянии на фоне депрессии, а также те, кто интересуется, как им быть в какой-то ситуации, к кому обратиться. Работу психолога на «горячей линии» и психолога, принимающего пациента в кабинете можно сравнить с оказанием помощи сотрудниками Скорой помощи и оперированием в условиях больницы. Поймите, что психологи на таких линиях загружены звонками, телефон иногда не умолкает ни на минуту. Так было, например, когда я работал в Женском Кризисном Центре. В таких условиях человек может получить одну консультацию, а иногда для результата нужно 5-10 личных встреч», — поделился психолог.

А.Исазаде подчеркнул, главное, чтобы звонящий был уверен, что разговор между ним и психологом – конфиденциален и анонимен. Однако, как он признался, бывают случаи, когда психолог по решению суда должен поделиться имеющейся информацией. Если информация требует соблюдения конфиденциальности, то заседание суда проходит в закрытом режиме.

В последнее время все чаще можно увидеть консультации психологов по интернету, и это для многих еще удобнее, чем телефон, ведь достаточно напечатать текст и отправить его. По словам И.Исазаде некоторые его коллеги имеют страницы в соцсетях, в частности в инстаграмме.

«Как и в случае со звонками, такая помощь – бесплатна и экстренна. Проблема в том, что невозможно проконтролировать качество таких услуг. И это касается не только консультаций психологов, но и врачей, адвокатов и пр. Люди обращаются к тем, кто вызывает у них больше доверия, но иногда на страницах интернета можно встретить советы, противоречащие принципам психологии. Много советов и от не психологов, которые считают себя экспертам по тем или иным жизненным вопросам. Но разница между профессионалами и не профессионалами в том, что первые знают опасность советов и очень осторожны с ними», — сказал А.Исазаде.

Он отметил, что психологи вообще предпочитают ничего не советовать, а направить мысли пациента в правильном направлении. Девиз профессионального психолога: «Лучшая мысль — та, которая родилась у человека сама».

Неважно, в какой форме человек получил помощь, главное, чтобы она ему помогла, а для этого ее должны оказывать те, кто знают и любят свою работу.

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