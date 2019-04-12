Аяз Гулиев: Очень стыдно перед болельщиками «Спартака», я получил урок на всю жизнь

Полузащитник московского «Спартака» Аяз Гулиев выступил с заявлением относительно дорожного инцидента с его участием.

«Я повел себя агрессивно и признаю свою вину. Хочу еще раз принести извинения пострадавшему. А еще прошу прощения у родного клуба, который воспитывал во мне совсем другие принципы. И у болельщиков красно-белых, перед которыми мне сейчас очень стыдно… Эта история станет для меня уроком на всю жизнь!» — сказал Гулиев.



Накануне, 11 апреля, стало известно, что Гулиев, пытаясь на своем «Мерседесе» проехать на красный свет светофора, задел на пешеходном переходе мужчину, коим оказался американец. После этого игрок «Спартака» выбежал из машины, догнал пешехода и нанес ему удар. Затем Гулиев вернулся в автомобиль, но потом снова побежал вслед за американцем, догнал его и начал избивать. В результате второй атаки футболист сломал пешеходу нос. Позже игрок «Спартака» попросил прощения и пообещал возместить финансовые расходы мужчине на лечение. В полиции потерпевший написал заявление об отсутствии претензий к нападавшему. (Чемпионат)