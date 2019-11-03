Аятолла Хаменеи выступил против переговоров Ирана с США

Иран не поддастся на давление со стороны США, и не пойдет на переговоры с Вашингтоном, поскольку это не решит существующих проблем, считает руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи, об этом сообщает Интерфакс.

«После победы (исламской) революции на протяжении 41 года США предпринимали враждебные действия против иранского народа. Конечно, мы не бездействовали и делали все, чтобы противостоять США, и во многих случаях нам удалось загнать их в угол», — написал он в воскресенье в твиттере.