«АвтоВАЗ» приостанавливает производство

«АвтоВАЗ» с 3 июля приостановит производство автомобилей на обеих площадках — в Тольятти и Ижевске, говорится в сообщении компании, передает РИА Новости.
«Простой связан с очередным неправомерным нарушением обязательств по договору поставки и срывом поставок необходимых комплектующих со стороны ООО «Завод Автокомпонент» (город Нижний Новгород). «АвтоВАЗ» делал все возможное для недопущения этой ситуации и предпринимает все необходимые меры для скорейшего возобновления производства», — заявили в компании.
При этом «АвтоВАЗ» оставляет за собой право взыскать с поставщика понесенные убытки.
В сообщении подчеркивается, что приостановка производства не повлияет на доступность автомобилей Lada в дилерской сети. О возобновлении производства компания обещает сообщить дополнительно.
Группа «АвтоВАЗ» входит в альянс Renault — Nissan — Mitsubishi и выпускает автомобили под четырьмя брендами: Lada, Renault, Nissan, Datsun. Производственные площадки группы расположены в Тольятти (АО «АвтоВАЗ») и в Ижевске (ООО «Лада Ижевск»). Чистая прибыль компании по МСФО за прошлый год составила 5,861 миллиарда рублей.