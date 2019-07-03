«АвтоВАЗ» приостанавливает производство

«АвтоВАЗ» с 3 июля приостановит производство автомобилей на обеих площадках — в Тольятти и Ижевске, говорится в сообщении компании, передает РИА Новости.

«Простой связан с очередным неправомерным нарушением обязательств по договору поставки и срывом поставок необходимых комплектующих со стороны ООО «Завод Автокомпонент» (город Нижний Новгород). «АвтоВАЗ» делал все возможное для недопущения этой ситуации и предпринимает все необходимые меры для скорейшего возобновления производства», — заявили в компании.