«АвтоВАЗ» приостанавливает производство

«АвтоВАЗ» с 3 июля приостановит производство автомобилей на обеих площадках — в Тольятти и Ижевске, говорится в сообщении компании, передает РИА Новости.
«Простой связан с очередным неправомерным нарушением обязательств по договору поставки и срывом поставок необходимых комплектующих со стороны ООО «Завод Автокомпонент» (город Нижний Новгород). «АвтоВАЗ» делал все возможное для недопущения этой ситуации и предпринимает все необходимые меры для скорейшего возобновления производства», — заявили в компании.
При этом «АвтоВАЗ» оставляет за собой право взыскать с поставщика понесенные убытки.
В сообщении подчеркивается, что приостановка производства не повлияет на доступность автомобилей Lada в дилерской сети. О возобновлении производства компания обещает сообщить дополнительно.
Группа «АвтоВАЗ» входит в альянс Renault — Nissan — Mitsubishi и выпускает автомобили под четырьмя брендами: Lada, Renault, Nissan, Datsun. Производственные площадки группы расположены в Тольятти (АО «АвтоВАЗ») и в Ижевске (ООО «Лада Ижевск»). Чистая прибыль компании по МСФО за прошлый год составила 5,861 миллиарда рублей.
| 2019-07-02T22:55:53+00:00 3 июля 2019, 06:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss