Автомобиль Джеймса Бонда ушел с молотка на аукционе в США за $6,4 млн

Автомобиль Джеймса Бонда Aston Martin DB5 из кинофильма «Голдфингер» (Goldfinger, 1964) продан на аукционе в городе Монтерей (штат Калифорния) за $6,4 млн. Об этом в пятницу сообщил аукционный дом Sotheby’s.

«Самый знаменитый автомобиль в мире — Aston Martin DB5 1965 года — только что продан за $6,4 млн. Аукцион Sotheby’s в Монтерее установил новый рекорд для модели DB5», — говорится в заявлении аукционного дома, размещенного на его странице в Twitter. Имя нового владельца автомобиля не разглашается.

Компания Aston Martin выпускала модель DB5 в период с 1963 по 1965 год. На киноэкране машина дебютировала в 1964 году, появившись в картине «Голдфингер» — третьем фильме из цикла о британском агенте секретных служб Джеймсе Бонде. В той ленте роль спецагента исполнил шотландский актер Шон Коннери.

К настоящему времени о британском супершпионе снято 24 фильма. Картины имели огромный зрительский успех: общие кассовые сборы составили более $10 млрд.(ТАСС)