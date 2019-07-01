Автомобиль Аллы Пугачёвой стал причиной переполоха в РЖД

РЖД проверит действия сотрудников Рижского вокзала, на одну из технических платформ которого на днях был допущен личный автомобиль Аллы Пугачёвой. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу дирекции железнодорожных вокзалов.

В компании отметили, что Maybach народной артистки был допущен не на пассажирскую платформу № 1 Рижского вокзала, откуда осуществлялась посадка на поезд № 001Р Москва — Рига, а на техническую платформу № 2. Следовательно, подчеркнули в дирекции, машина певицы не могла бы помешать другим посетителям вокзала и пассажирам.

— В то же время подъезд к поездам может осуществлять только специальная техника в некоторых случаях, которые строго регламентированы, по этому поводу будет проведена проверка действий сотрудников вокзальных служб, — говорится в сообщении.

Напомним, видео того, как российская эстрадная исполнительница Алла Пугачёва прокатилась по перрону одного из московских железнодорожных вокзалов на автомобиле, появилось в Сети. При этом на этот поступок певицы интернет-пользователи отреагировали неоднозначно.