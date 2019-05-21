Автохлам в преддверии ценового спада

Тенденция растущего автоимпорта может подстегнуть падение цен на внутреннем рынке. По мнению специалистов, цены на новые машины, ввозимые в страну по возросшим акцизам, вряд ли сильно понизятся, однако всплеск предложения приведет к удешевлению в сегменте автохлама, реализуемого по заоблачным ценам.

Импорт автомобилей в Азербайджан продолжает расти, несмотря на возросшие акцизы и подорожавшую растаможку. По данным правительства, в январе — марте сего года в страну ввезли легковых автомобилей на $92 млн 365,4 тыс. манатов, что в 1,8 раза выше показателя за отчетное время минувшего года. В целом же импорт легковых автомобилей составил 7,25 тыс. единиц, что в 2,3 раза больше, чем в январе-марте прошлого года. В страну также ввезли 643 грузовых автомобилей (рост в два раза) на $10 млн 151,8 тыс. (рост в 2,5 раза). Кроме того, за упомянутый промежуток времени в республику импортировано 44 автобуса (рост в 2,3 раза) на $1 млн 604,8 тыс. (спад на 7,4%). Результатом хлынувшего потока заморских машин становится не менее приятное для автолюбителей обстоятельство, сопряженное с падением цен.

Надо сказать, что импортные акцизы по традиции поднимаются с началом каждого нового года, и дело дошло до того, что так называемая растаможка автомобиля обходится по цене самого автомобиля. Новогоднее повышение косвенного налога и «взлетевшая» растаможка обернулись серьезным ростом цен на машины на местном рынке. Причем, дорожают не только экземпляры, ввозимые по новым государственным пошлинам. Автомобили возрастом свыше двадцати лет поражают высокими ценами, а ведь эти машины были импортированы до 2014 года, который запомнился первым существенным ударом по автоимпорту, вызванным внедрением европейского экологического стандарта Евро-4, форсируя стандарт Евро-3.

В результате новых стандартов импорта для машин из стран ЕС нижней «возрастной» планкой был означен 2005 год выпуска, машины американского производства могут быть на год старше. Автомобильный поток из Кореи законодатели наши ограничили жесткими рамками 2006 года выпуска, но меньше повезло Японии и Китаю — продукция из этих стран не может быть старше 2011 года.

И дело даже не в том, что такой узко утрированный подход к автомобилям японского производства не отличается последовательностью и диктуется соображениями о переходе этой страны на экологический стандарт четвертого поколения в 2011 году. Авторы требований к импорту почему-то не учли того, что Япония поставляла машины этого стандарта в Европу и США еще с 2005 года. Но это лишь частности, сократившие показатели ввоза легковых автомобилей из Грузии уже к январю 2014 года от 24 тыс. до 13 тыс., что почти на 30%, или 11 тыс. единиц меньше.

В целом же, если оглянуться на изменение показателей импорта, начиная с момента вступления в силу экологического стандарта Евро-4, можно проследить четкую тенденцию спада. Получается, что внедрение Евро-4 существенно ограничивает ввоз в страну подержанных автомобилей, которые составляют большую часть ввозимых из Грузии в Азербайджан транспортных средств. Казалось бы, новый стандарт призван обновить отечественный автопарк, однако налоговое наступление на этот сегмент обещает дальнейшее сокращение объемов ввоза новых машин, а спрос диктуют более дешевые старые автомобили.

И если принять во внимание тот факт, что возить в страну старые машины с годом выпуска до 2005 года запрещается, рост числа старых автомобилей старше десяти лет свидетельствует о резком старении местного автопарка. Импорт, безусловно, влияет на ввоз машин моложе этого года выпуска, однако время не стоит на месте и новенькие авто постепенно уходят в ряды «старушек». Стоит полагать, что общая тенденция старения автопарка ожидается в наступившем и следующем году. Здесь надо отметить, что до 35-40% автомобилей на наших дорогах не отвечают даже стандарту Евро-2, а значительная доля автопарка соответствует лишь ГОСТу, принятому в 1991 году. Автомобилей стандарта Евро-4 у нас пока лишь 20%. Растущий в таком направлении автопарк не только ухудшает экологию города (свыше 800 тыс. тонн отравляющих газов ежегодно). Загруженность улиц и дорог актуальна теперь уже и для республиканских автомагистралей, как следствие — ухудшается организация управления транспортным потоком и возрастает уровень опасности на дорогах. По мнению специалистов, отсутствие специальных государственных программ обновления автопарка и возросшие акцизы на импорт новых машин не в пользу местному авторынку.